Комитет Рады поддержал законопроект об отмене 2% налога для ФЛП — Finance.ua
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Комитет Рады поддержал законопроект об отмене 2% налога для ФЛП

Личные финансы
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Комитет Рады поддержал законопроект об отмене 2% налога для ФЛП
Комитет Рады поддержал законопроект об отмене 2% налога для ФЛП
Правительство предлагает с 1 июля отменить «упрощенку» по ставке 2%. В Украине планируется вернуть прежнюю схему налогообложения.
Об этом пишет в своем Telegram-канале член комитета, нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк.
Ожидается, что данное решение заработает с 1 июля 2023 года.
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Также в документе предлагается отменить налоговые льготы для ФЛП 1 и 2 группы, восстановить документальные проверки и вернуть штрафы за неиспользование регистратора расчетных операций.
Рассматривать этот законопроект планируют уже на этой неделе. Изменение налогообложения — одно из условий Международного валютного фонда.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада 15 марта 2022 года приняла законопроект № 7137-д, который ввел 40 нововведений для бизнеса во время военного положения. В частности, разрешил компаниям с оборотом до 10 миллиардов гривен перейти на упрощенную систему налогообложения как на третьей группе ФЛП. Вместо НДС (20%) и налога на прибыль (18%) они уплачивают 2% с дохода.
По материалам:
theБабель
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