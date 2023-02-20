Комитет Рады поддержал законопроект об отмене 2% налога для ФЛП — Finance.ua

Комитет Рады поддержал законопроект об отмене 2% налога для ФЛП Сегодня 15:33 — Личные финансы

Комитет Рады поддержал законопроект об отмене 2% налога для ФЛП

Правительство предлагает с 1 июля отменить «упрощенку» по ставке 2%. В Украине планируется вернуть прежнюю схему налогообложения.

Об этом пишет в своем Telegram-канале член комитета, нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк.

Ожидается, что данное решение заработает с 1 июля 2023 года.

Читайте также Налоги и лимиты для ФЛП: сколько нужно платить в 2023 году

Также в документе предлагается отменить налоговые льготы для ФЛП 1 и 2 группы, восстановить документальные проверки и вернуть штрафы за неиспользование регистратора расчетных операций.

Рассматривать этот законопроект планируют уже на этой неделе. Изменение налогообложения — одно из условий Международного валютного фонда.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада 15 марта 2022 года приняла законопроект № 7137-д, который ввел 40 нововведений для бизнеса во время военного положения. В частности, разрешил компаниям с оборотом до 10 миллиардов гривен перейти на упрощенную систему налогообложения как на третьей группе ФЛП. Вместо НДС (20%) и налога на прибыль (18%) они уплачивают 2% с дохода.

theБабель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.