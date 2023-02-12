Налоги и лимиты для ФЛП: сколько нужно платить в 2023 году — Finance.ua

Налоги и лимиты для ФЛП: сколько нужно платить в 2023 году Сегодня 16:18 — Личные финансы

Налоги и лимиты для ФЛП: сколько нужно платить в 2023 году

Каждая из групп физических лиц-предпринимателей имеет свои годовые лимиты дохода, определенные Налоговым кодексом. Они привязаны к размеру минимальной зарплаты.

Следовательно, лимиты дохода следующие:

I группы — 1 млн 118 тыс. 900 грн (167 размеров минимальной зарплаты);

II группы — 5 млн 587 тыс. 800 грн (834 размера минимальной зарплаты);

III группы — 7 млн 818 тыс. 900 грн (1167 размеров минимальной зарплаты).

При превышении этих лимитов предприниматель будет переведен на общую систему налогообложения, что приведет к увеличению налогов.

Ставки Единого налога

Ставки ЕН для плательщиков I группы устанавливаются в процентах к размеру прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года. В 2023 году это 2684 грн.

Для плательщиков II группы ставки ЕН устанавливаются в процентах к минимальной зарплате — 6 700 грн, в этом году она не будет увеличиваться.

Фиксированные ставки ЕН устанавливаются сельскими, поселковыми, городскими советами. Они не могут быть больше 10% от прожиточного минимума для I группы ФЛП и 20% от минимальной зарплаты для ФЛП II группы.

То есть максимальный размер Единого налога для предпринимателей I-II групп — 268,4 грн и 1340 грн соответственно.

ФЛП наиболее распространенной в Украине III группы выбирают между двумя ставками:

3% от дохода в случае уплаты НДС;

5% от дохода.

В настоящее время ФЛП I и II группы могут не платить Единый налог, а предприниматели III группы имеют право платить 2% от дохода.

Кроме того, для всех трех групп ставка ЕН может устанавливаться на уровне 15% при следующих условиях:

к сумме превышения объема дохода;

к доходу, полученному от осуществления деятельности, не указанной в реестре плательщиков единого налога, отнесенного к первой или второй группе;

к доходу, полученному при применении другого способа расчетов. Плательщики Единого налога I-III групп должны производить расчеты за отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги) исключительно в денежной форме (наличной и/или безналичной);

к доходу, полученному от осуществления видов деятельности, не позволяющих применять упрощенную систему налогообложения;

к доходу, полученному плательщиками первой или второй группы от осуществления деятельности, не предусмотренной в подпунктах 1 или 2 пункта 291.4 статьи 291 Налогового кодекса.

ЕСВ

Единый социальный взнос зависит от размера минимальной зарплаты, которая с октября 2022 установлена на уровне 6 700 грн и не будет в этом году повышаться. Учитывая это:

минимальный размер ЕСВ в месяц составляет 1474 грн (22% от минимальной зарплаты);

максимальный размер ЕСВ — 22 110 грн в месяц (22% от 15 размеров минимальных зарплат).

На момент действия военного положения уплата ЕСВ добровольна. Однако период, за который не уплачивался этот взнос, не будет относиться к страховому стажу, что в будущем может повлиять на пенсию.

Кроме того, с 1 января 2021 года от уплаты ЕСВ освободились не имеющие дохода предприниматели, ФЛП, получающие пенсию по возрасту или за выслугу лет, лица с инвалидностью.

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