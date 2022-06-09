Комитет ВР поддержал отмену налоговых льгот для импорта — Finance.ua

Комитет ВР поддержал отмену налоговых льгот для импорта

Сегодня 14:55 — Личные финансы

Комитет ВР поддержал отмену налоговых льгот для импорта

Парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал законопроект Кабмина 7418 об отмене льготного налогового режима для импорта.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

Законопроект предусматривает возврат пошлин и НДС для импортных товаров. В этот же документ входит и отмена критического импорта.

Что это значит? Для всех авто (кроме идущих на нужды ВСУ) законопроектом отменяется льгота НДС и пошлины, акциз с 1 июля.

Железняк также рассказал, что параллельно Кабмин разрабатывает новый закон об упрощенном растаможивании авто через «Дію».

«Также добавили норму о том, что КМУ может предоставлять зеркальные льготы на пошлины на иностранные товары, которые освобождены со стороны наших торговых партнеров для Украины», — добавил чиновник.

Голосовать за законопроект депутаты должны на следующей неделе.

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