Комитет ВР одобрил авансовый налог для обменников — Гетманцев — Finance.ua
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Комитет ВР одобрил авансовый налог для обменников — Гетманцев

Казна и Политика
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Комитет ВР одобрил авансовый налог для обменников — Гетманцев
Комитет ВР одобрил авансовый налог для обменников — Гетманцев
Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады одобрил авансовый налог для пунктов обмена валют.
Об этом в Телеграме сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.
«Благодарен Комитету за поддержку моего законопроекта № 7655 о фиксированных авансовых взносах по налогу на прибыль с каждого пункта обмена валюты. Из почти 4 тыс. обменников в мирном 2021 году отрасль уплатила аж 7 млн грн налогов. Это при том, что, по расчетам Нацбанка, один обменный пункт зарабатывает в среднем по меньшей мере 80 000 грн. ежемесячно дохода. Детенизация и полная уплата налогов с доходов, особенно в войну, являются обязательным условием грядущей Победы», — написал Гетманцев.
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Согласно пояснительной записке к законопроекту № 7655, для небанковских финансовых учреждений вводится уплата авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий за структурные подразделения, которые занимаются торговлей валютными ценностями в наличной форме.
Ожидается, что принятие проекта закона будет способствовать уменьшению теневой составляющей небанковского сегмента наличного валютного рынка «в отсутствие мотивации для небанковских финансовых учреждений скрывать реальные объемы валютно-обменных операций, а также возможному уменьшению бюджетных расходов на выполнение государственными регуляторами надзорных функций за соответствующей деятельностью».

Справка Finance.ua:

  • в конце июля Национальный банк ужесточил требования к небанковским учреждениям, осуществляющим торговлю наличной валютой. В частности, курсы валют можно узнать только в помещениях обменников, а сам процесс купли/продажи проводится с обязательным видеонаблюдением;
  • Национальный банк Украины 21 июля скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% — до 36,5686 грн/долл.

Валютные обменники заставят работать по-другому

По материалам:
Укрінформ
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