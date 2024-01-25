Комитет Сената Конгресса поддержал передачу замороженных российских активов Украине — Finance.ua

Комитет Сената Конгресса поддержал передачу замороженных российских активов Украине Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Комитет Сената Конгресса поддержал передачу замороженных российских активов Украине

Комитеты по иностранным делам Сената и Палаты представителей США одобрили законопроект, который откроет путь конфискации российских активов и передаче их Украине.

Напомним, что эти деньги будут направлены на восстановление после разрушений, вызванных нападением рф.

Если законопроект пройдет полное голосование в Сенате и Палате представителей и будет подписан президентом США Джо Байденом, это позволит осуществить первую в истории США конфискацию активов страны, с которой они не воюют. После одобрения законодатели заявили, что администрация Байдена поддерживает законопроект.

США имеют активы российского центрального банка на сумму от 5 до 6 миллиардов долларов, которые они заморозили в феврале 2022 года — сразу после нападения России на Украину.

Эти действия были совершены в координации с партнерами в Европе, Канаде и Японии, при этом общая сумма находящихся за рубежом замороженных активов российского центробанка составляет около $300 млрд.

При этом группа G7 еще не пришла к консенсусу относительно использования замороженных российских активов для восстановления Украины. Но действия США по этому вопросу рассматриваются как приоритетный шаг в присоединении других стран.

Читайте также Кулеба сказал, когда активы рф начнут конфисковывать в пользу Украины

В тексте отмечается, что исполнительная власть должна подтвердить Конгрессу, что она координирует с партнерами по G7 и другими сторонами совместную работу по конфискации российских активов для восстановления Украины.

«В тексте самого законопроекта четко говорится о необходимости многосторонних действий, не только с G7, в нем также упоминается Австралия и несколько других стран, где есть российские активы», — прокомментировал глава комитета сенатор-демократ Бен Кардин.

«Нам нужно сделать это дополнение. Украина должна иметь это. Это вопрос выживания», — сказал Кардин, добавив, что этот законопроект — это способ оказывать большее давление на россию, чтобы она вывела войска и «взяла на себя ответственность за причиненный ущерб».

Справка Finance.ua:

22 января руководители МИД стран Евросоюза дали политическое согласие на введение налога на непредвиденную прибыль от замороженных российских активов;

в то же время Reuters со ссылкой на российских чиновников сообщает, что Евросоюз вряд ли конфискует замороженные активы российского центробанка, потому что опасается финансовых и юридических рисков;

при этом западные лидеры поддерживают идею финансирования Украины во время войны путем конфискации и обналичивания российских активов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.