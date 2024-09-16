Комитет Рады поддержал законопроект, который изменит условия продажи госбанков — Finance.ua

Комитет Рады поддержал законопроект, который изменит условия продажи госбанков Сегодня 16:13

Комитет Рады поддержал законопроект, который изменит условия продажи госбанков

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал парламенту проголосовать во втором чтении за законопроект № 11 474 об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков.

Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

В частности, законопроект разрешает продажу любой доли государства в банке, а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе.

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Кроме того, законопроект:

расширяет круг потенциальных инвесторов, продажу которым готово рассмотреть государство;

повышает требования к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством в качестве финансовых советников по продажам;

включает международных доноров к участию в процедуре отбора финансовых советников по продажам и процедуре самой продажи;

обновляет правила определения цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка;

учитывает вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор;

приводит требования к договору купли-продажи в соответствие с рыночными практиками;

предотвращает негативное влияние на процедуру продажи (например, остановку продаж) со стороны бывших бенефициарных собственников или текущих миноритарных акционеров.

Документ также предусматривает усиленную прозрачность проведения процедуры продаж путем увеличения объема информации, подлежащей обнародованию, и проведения торгов через электронную торговую систему.

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