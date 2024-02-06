Комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине — Finance.ua

Комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине Сегодня 10:40 — Казна и Политика

Комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рекомендовал продлить военное положение и мобилизацию в Украине еще на 90 дней.

Об этом сообщает нардеп от фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram

«Комитет по вопросам обороны поддержал утверждение парламентом Указов (10 457 и 10 456) о продлении действия военного положения. „За“ 18 — решение принято единогласно», — рассказал он.

Предлагается продлить военное положение и мобилизацию в Украине с 14 февраля 2023 года, на 90 дней — соответственно до 13 мая 2024 года.

«Далее для продления нужно одобрение парламента, где голосование запланировано уже сегодня», — добавил нардеп.

Справка Finance.ua

30 января этого года в ВРУ был повторно внесен Правительственный проект Закона № 10 449, которым предлагается усовершенствовать законодательство о мобилизации. Бизнес проанализировал его, и многие нормы вызывают вопросы.

Обновленная ​​версия закона о мобилизации: все детали.

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