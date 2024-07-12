Комитет Рады поддержал отказ от перевода часов — Finance.ua

Комитет Рады поддержал отказ от перевода часов Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Комитет Рады поддержал отказ от перевода часов

Комитет по вопросам экономического развития рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект об исчислении времени в Украине, которым предусматривается отмена перехода на летнее и зимнее время.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

«Целью проекта является определение правовых основ установления единиц времени, исчисление времени в Украине и обеспечение потребностей граждан, общества и государства в достоверной информации о точном времени и календарной дате», — говорится в сообщении.

Этот законопроект направлен на защиту здоровья населения. Ведь, по мнению большинства ученых и врачей, ежегодный перевод стрелок часов на один час вперед и назад имеет ряд негативных последствий, отмечают в комитете.

Читайте также В Минэкономики назвали причины перехода на летнее время

Кроме того, доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению.

«Принятие Закона будет способствовать улучшению состояния здоровья граждан, повышению трудоспособности населения, будет способствовать противодействию агрессии со стороны российской федерации и будет способствовать евроинтеграционным стремлениям Украины», — отметили в пресс-службе.

Народный депутат Ярослав Железняк 11 июля сообщил, что парламент на ближайшей пленарной неделе рассмотрит во втором чтении законопроект об отмене перехода с «летнего» на «зимнее» время и наоборот. Так, предлагают установить на территории Украины единое киевское время.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.