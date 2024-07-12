Комитет Рады поддержал отказ от перевода часов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Комитет Рады поддержал отказ от перевода часов

Казна и Политика
71
Комитет Рады поддержал отказ от перевода часов
Комитет Рады поддержал отказ от перевода часов
Комитет по вопросам экономического развития рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект об исчислении времени в Украине, которым предусматривается отмена перехода на летнее и зимнее время.
Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.
«Целью проекта является определение правовых основ установления единиц времени, исчисление времени в Украине и обеспечение потребностей граждан, общества и государства в достоверной информации о точном времени и календарной дате», — говорится в сообщении.
Этот законопроект направлен на защиту здоровья населения. Ведь, по мнению большинства ученых и врачей, ежегодный перевод стрелок часов на один час вперед и назад имеет ряд негативных последствий, отмечают в комитете.
Читайте также
Кроме того, доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению.
«Принятие Закона будет способствовать улучшению состояния здоровья граждан, повышению трудоспособности населения, будет способствовать противодействию агрессии со стороны российской федерации и будет способствовать евроинтеграционным стремлениям Украины», — отметили в пресс-службе.
Народный депутат Ярослав Железняк 11 июля сообщил, что парламент на ближайшей пленарной неделе рассмотрит во втором чтении законопроект об отмене перехода с «летнего» на «зимнее» время и наоборот. Так, предлагают установить на территории Украины единое киевское время.
По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.