Комитет Рады поддержал отказ от перевода часов — Finance.ua

Комитет Рады поддержал отказ от перевода часов
Комитет по вопросам экономического развития рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект об исчислении времени в Украине, которым предусматривается отмена перехода на летнее и зимнее время.
Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.
«Целью проекта является определение правовых основ установления единиц времени, исчисление времени в Украине и обеспечение потребностей граждан, общества и государства в достоверной информации о точном времени и календарной дате», — говорится в сообщении.
Этот законопроект направлен на защиту здоровья населения. Ведь, по мнению большинства ученых и врачей, ежегодный перевод стрелок часов на один час вперед и назад имеет ряд негативных последствий, отмечают в комитете.
Кроме того, доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению.
«Принятие Закона будет способствовать улучшению состояния здоровья граждан, повышению трудоспособности населения, будет способствовать противодействию агрессии со стороны российской федерации и будет способствовать евроинтеграционным стремлениям Украины», — отметили в пресс-службе.
Народный депутат Ярослав Железняк 11 июля сообщил, что парламент на ближайшей пленарной неделе рассмотрит во втором чтении законопроект об отмене перехода с «летнего» на «зимнее» время и наоборот. Так, предлагают установить на территории Украины единое киевское время.
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