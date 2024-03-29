В Минэкономики назвали причины перехода на летнее время — Finance.ua

В Минэкономики назвали причины перехода на летнее время Сегодня 11:03 — Личные финансы

В Минэкономики назвали причины перехода на летнее время

Украина в воскресенье, 31 марта, переходит на летнее время. В 3 (три) часа по киевскому времени стрелка часов переводится на 1 час вперед.

Об этом сообщили в Минэкономики.

Переход на зимнее и летнее время происходит согласно постановлению Кабинета министров Украины 1996 года «О порядке исчисления времени на территории Украины».

Ежегодно в последнее воскресенье марта в 3 часа часовая стрелка переводится на 1 час вперед, в последнее воскресенье октября — в 4 часа на 1 час назад.

«Время, действующее в Украине зимой, естественно для территории нашего государства и соответствует его географическому положению, а в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября вводится летнее время с целью эффективного использования светлой части суток», — говорится в сообщении.

Как отметили в Минэкономики, введение летнего времени является общепринятой международной практикой. В Европейском Союзе действует решение 2001 года, согласно которому в странах — членах ЕС введен переход на летнее время с конца марта и на зимнее — в конце октября.

Справка Finanace.ua:

За последние годы в Украине были предприняты две неудачные попытки отменить переход на летнее время.



Все 27 стран ЕС и 15 других стран континента (всего 42) вводят летнее время в последнее воскресенье марта и отменяют в последнее воскресенье октября.

При этом в ЕС в течение нескольких лет обсуждали возможность установить единое время без перевода часов стрелок. В 2021 году страны Евросоюза должны были выбрать, на каком постоянном времени они хотят остаться — на летнем или зимнем. Однако это решение было отложено из-за COVID-19.



1 января 2024 года Верховная Рада Украины с представлением закона о Государственном бюджете определила и размер минимальной зарплаты — 7100 грн (42,6 грн в час). Будет действовать это значение до 1 апреля, а уже с этой даты минималка в Украине составит 8000 грн (48 грн в час).



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