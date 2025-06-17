Комитет Рады поддержал новую версию законопроекта о реестре военнослужащих — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Комитет Рады поддержал новую версию законопроекта о реестре военнослужащих

16
Комитет Рады поддержал новую версию законопроекта о реестре военнослужащих
Комитет Рады поддержал новую версию законопроекта о реестре военнослужащих
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности согласовал доработанный законопроект о создании электронного реестра военнослужащих. Документ учитывает предложения президента и теперь рекомендован для рассмотрения в Верховной Раде.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook.
В рамках создания реестра планируется ввести уникальный военный идентификатор MIL-ID. Он позволит военным получать услуги без справок и очередей, а госорганам — быстро обрабатывать запросы без бумажной волокиты.

Для чего нужен реестр

Электронная система позволит собрать точные и актуальные данные о личном составе. Это позволит лучше понимать, сколько людей находится на службе и в резерве, а также оперативно формировать аналитику в реальном времени.
Кроме того, новая система уменьшит влияние человеческого фактора на бюрократические процессы и поможет избежать ошибок из-за ручного ввода данных.
Все данные будут храниться в Украине. За работой системы будет следить Центр реагирования на киберинциденты.

Реестр военнослужащих

Напомним, в декабре 2024 года Верховная Рада Украины одобрила законопроект о реестре военнослужащих (законопроект № 12066).
Было запланировано, что он будет интегрироваться с электронной системой здравоохранения для упрощения обмена данными о призывниках и резервистах. Военные смогут получать доступ к специальным скидкам, программам лояльности и новым сервисам, в частности через платформу Армия+.
Читайте также
По закону военному присваивается Military ID — уникальный электронный идентификатор для автоматизации данных в сфере обороны, получения льгот и социальных услуг.
В реестре будут храниться следующие данные:
  • ФИО, пол, дата рождения;
  • Фото человека (отцифрованный образ лица);
  • Налоговый номер;
  • Семейное положение и данные о членах семьи;
  • Данные из демографического реестра (при наличии);
  • Информация о военно-учетных документах.
Информация в реестре будет храниться 70 лет.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems