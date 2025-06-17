Комитет Рады поддержал новую версию законопроекта о реестре военнослужащих — Finance.ua

Комитет Рады поддержал новую версию законопроекта о реестре военнослужащих Сегодня 12:26

Комитет Рады поддержал новую версию законопроекта о реестре военнослужащих

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности согласовал доработанный законопроект о создании электронного реестра военнослужащих. Документ учитывает предложения президента и теперь рекомендован для рассмотрения в Верховной Раде.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook.

В рамках создания реестра планируется ввести уникальный военный идентификатор MIL-ID. Он позволит военным получать услуги без справок и очередей, а госорганам — быстро обрабатывать запросы без бумажной волокиты.

Для чего нужен реестр

Электронная система позволит собрать точные и актуальные данные о личном составе. Это позволит лучше понимать, сколько людей находится на службе и в резерве, а также оперативно формировать аналитику в реальном времени.

Кроме того, новая система уменьшит влияние человеческого фактора на бюрократические процессы и поможет избежать ошибок из-за ручного ввода данных.

Все данные будут храниться в Украине. За работой системы будет следить Центр реагирования на киберинциденты.

Реестр военнослужащих

Напомним, в декабре 2024 года Верховная Рада Украины одобрила законопроект о реестре военнослужащих (законопроект № 12066 ).

Было запланировано, что он будет интегрироваться с электронной системой здравоохранения для упрощения обмена данными о призывниках и резервистах. Военные смогут получать доступ к специальным скидкам, программам лояльности и новым сервисам, в частности через платформу Армия+.

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По закону военному присваивается Military ID — уникальный электронный идентификатор для автоматизации данных в сфере обороны, получения льгот и социальных услуг.

В реестре будут храниться следующие данные:

ФИО, пол, дата рождения;

Фото человека (отцифрованный образ лица);

Налоговый номер;

Семейное положение и данные о членах семьи;

Данные из демографического реестра (при наличии);

Информация о военно-учетных документах.

Информация в реестре будет храниться 70 лет.

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