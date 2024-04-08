Комитет Рады поддержал доработанный правительственный законопроект о реформе БЭБ. Он не включает замечания бизнеса — Finance.ua
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Комитет Рады поддержал доработанный правительственный законопроект о реформе БЭБ. Он не включает замечания бизнеса

Казна и Политика
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Комитет Рады поддержал доработанный правительственный законопроект о реформе БЭБ. Он не включает замечания бизнеса
Комитет Рады поддержал доработанный правительственный законопроект о реформе БЭБ. Он не включает замечания бизнеса
Комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять подготовленный в новой редакции законопроект № 10 439 о реформе Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Об этом 8 апреля сообщил председатель Комитета ВРУ по налогам и финансам Даниил Гетманцев.
Новая редакция на повторное первое чтение предусматривает:
  • отбор и представление на рассмотрение премьер-министра Украины не более двух кандидатур на должность директора БЭБ;
  • первые сроки для независимых оценок (аудитов) эффективности деятельности БЭБ (оценку проводит комиссия после завершения первого и третьего года в должности директора БЭБ);
  • доработан механизм аттестации работников БЭБ, срок проведения которой не может превышать 12 месяцев со дня назначения на должность директора БЭБ;
  • директор БЭБ формирует новую дисциплинарную комиссию.
Нардеп от «Голоса» и член комитета Ярослав Железняк жаловался, что эта версия проекта не согласована с партнерами и не включает замечаний бизнеса.
«С кучей ошибок и дыр для потом обжалования в судах», — добавил нардеп, подчеркнув, что документ на комитете поддержали 17 депутатов, один был против.
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Перезагрузка Бюро экономической безопасности стала одним из условий для Украины в программе расширенного финансирования МВФ. К этой реформе привязана и поддержка ЕС. Впрочем, правительственный законопроект идет вразрез с предложениями партнеров.
В меморандуме с Фондом говорится о внесении изменений в действующий закон, регулирующий деятельность БЭБ. Ключевая цель — разработать прозрачные критерии отбора персонала и руководства бюро. Также в документе говорится, что БЭБ должно подчиняться Минфину, а не напрямую правительству, как сейчас. Реформировать БЭБ, усилить его независимость и эффективность требует группа послов стран «Большой семерки». Это в перечне приоритетных реформ на 2024 год.
По материалам:
theБабель
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