Комитет Рады поддержал доработанный правительственный законопроект о реформе БЭБ. Он не включает замечания бизнеса — Finance.ua

Комитет Рады поддержал доработанный правительственный законопроект о реформе БЭБ. Он не включает замечания бизнеса Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Комитет Рады поддержал доработанный правительственный законопроект о реформе БЭБ. Он не включает замечания бизнеса

Комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять подготовленный в новой редакции законопроект № 10 439 о реформе Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Об этом 8 апреля сообщил председатель Комитета ВРУ по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

Новая редакция на повторное первое чтение предусматривает:

отбор и представление на рассмотрение премьер-министра Украины не более двух кандидатур на должность директора БЭБ;

первые сроки для независимых оценок (аудитов) эффективности деятельности БЭБ (оценку проводит комиссия после завершения первого и третьего года в должности директора БЭБ);

доработан механизм аттестации работников БЭБ, срок проведения которой не может превышать 12 месяцев со дня назначения на должность директора БЭБ;

директор БЭБ формирует новую дисциплинарную комиссию.

Нардеп от «Голоса» и член комитета Ярослав Железняк жаловался , что эта версия проекта не согласована с партнерами и не включает замечаний бизнеса.

«С кучей ошибок и дыр для потом обжалования в судах», — добавил нардеп, подчеркнув, что документ на комитете поддержали 17 депутатов, один был против.

Перезагрузка Бюро экономической безопасности стала одним из условий для Украины в программе расширенного финансирования МВФ. К этой реформе привязана и поддержка ЕС. Впрочем, правительственный законопроект идет вразрез с предложениями партнеров.

В меморандуме с Фондом говорится о внесении изменений в действующий закон, регулирующий деятельность БЭБ. Ключевая цель — разработать прозрачные критерии отбора персонала и руководства бюро. Также в документе говорится, что БЭБ должно подчиняться Минфину, а не напрямую правительству, как сейчас. Реформировать БЭБ, усилить его независимость и эффективность требует группа послов стран «Большой семерки». Это в перечне приоритетных реформ на 2024 год.

theБабель По материалам:

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