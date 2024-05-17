Автомобильный агроэкспорт через границу с Польшей растет — Finance.ua

Автомобильный агроэкспорт через границу с Польшей растет Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Экспорт сельскохозяйственной продукции автомобильным транспортом через западные и южные границы по состоянию на 14 мая составил 180 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом апреля — 161 тыс. т и марта — 155 тыс. т.

Об этом сообщают аналитики Spike Brokers в Telegram

Наибольший объем экспорта наблюдался на румынской границе — 44 тыс. т.

«На польской границе экспортные отправления продолжают расти до уровня 44 тыс. т, что вдвое больше, чем за аналогичный период апреля. Деблокада польской границы повлияла на уменьшение объемов перевозок на венгерской и молдавской границах, где снижение экспорта произошло на 10%, до 30 и 38 тыс. т», — уточняют специалисты.

Среднесуточный показатель пропуска по всем границам вырос и составляет 13,8 тыс. т.

Лидерами отрасли автомобильного экспорта стабильно остаются сахар — 35,5 тыс. т и подсолнечное масло — 27,56 тыс. т за май.

По данным аналитиков, тарифы по направлению Германии и Румынии незначительно выросли, в пределах €5−7. Ставки на внутренние перевозки не изменились.

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