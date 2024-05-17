ЕБРР выделил Украине 4 млрд евро с начала войны — Finance.ua

ЕБРР выделил Украине 4 млрд евро с начала войны
С начала полномасштабного вторжения помощь Европейского банка реконструкции и развития составила почти 4 млрд евро.
Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко, выступая на ежегодной пленарной сессии Совета управляющих и инвестиционной панели ЕБРР.
«ЕБРР является лидером в поддержке инициатив по содействию энергоэффективности, поддержанию ликвидности ключевых предприятий государственного сектора экономики, восстановлению инфраструктуры и обеспечению работы частного сектора. С начала полномасштабного вторжения помощь Банка составила почти 4 млрд евро. Благодаря мобилизованным ресурсам, нам удалось обеспечить финансирование критически важных расходов в энергосекторе и стабильность работы системы передачи электроэнергии», — отметил Марченко.
По состоянию на май 2024 года общий объем направленного Украине финансирования ЕБРР за весь период сотрудничества составляет более 19,5 млрд евро.
На стадии реализации в государственном секторе находится 10 совместных проектов общим объемом займов 2,1 млрд евро.
В 2024 году в рамках реализуемых проектов выборка составила более 150 млн евро.
Читайте также
«Банк внес весомый вклад в обеспечение бесперебойного прохождения отопительных сезонов 2022/2023, 2023/2024 годов и подготовку к отопительному сезону 2024/2025 годов», — подчеркнул министр финансов.
В частности, по действующим проектам по поддержанию ликвидности и устойчивости ключевых хозяйствующих субъектов критически важной инфраструктуры, таких как НЭК «Укрэнерго», НАК «Нафтогаз Украины», АО «Укрзализныця» общий объем выделенного финансирования составляет до 1,3 млрд евро.
Справка Finance.ua:
- Европейский Союз является крупнейшим донором бюджетной помощи Украине — около 32 млрд евро с февраля 2022 года;
- 15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении дополнительных двух миллиардов долларов помощи Украине.
Поделиться новостью