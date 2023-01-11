Комитет Рады одобрил новые налоговые льготы для бизнеса — Finance.ua

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Комитет Рады одобрил новые налоговые льготы для бизнеса

Казна и Политика
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Комитет Рады одобрил новые налоговые льготы для бизнеса
Комитет Рады одобрил новые налоговые льготы для бизнеса
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять за основу два законопроекта о дополнительной поддержке отечественной промышленности и бизнеса во время военного положения.
Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев в Telegram.
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В частности, законопроекты № 8298 и № 8299 предусматривают внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, а именно:
  • освобождение на период военного положения от налогообложения ввозной пошлиной и НДС оборудования и комплектующих, ввозимых для собственного производства;
  • освобождение от НДС и ввозной пошлины оборудования для учреждений профессионального (профессионально-технического) и профессионального высшего образования;
  • льготы на ренту для железной руды и воды на период военного положения;
  • продление сроков службы зарегистрированных РРО, в которых такой срок истек в период действия военного положения, до прекращения такого положения;
  • льготы по единому налогу для плательщиков 4 группы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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