Комитет Рады одобрил новые налоговые льготы для бизнеса — Finance.ua

Комитет Рады одобрил новые налоговые льготы для бизнеса Сегодня 09:34 — Казна и Политика

Комитет Рады одобрил новые налоговые льготы для бизнеса

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять за основу два законопроекта о дополнительной поддержке отечественной промышленности и бизнеса во время военного положения.

Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев в Telegram.

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В частности, законопроекты № 8298 и № 8299 предусматривают внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, а именно:

освобождение на период военного положения от налогообложения ввозной пошлиной и НДС оборудования и комплектующих, ввозимых для собственного производства;

освобождение от НДС и ввозной пошлины оборудования для учреждений профессионального (профессионально-технического) и профессионального высшего образования;

льготы на ренту для железной руды и воды на период военного положения;

продление сроков службы зарегистрированных РРО, в которых такой срок истек в период действия военного положения, до прекращения такого положения;

льготы по единому налогу для плательщиков 4 группы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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