Командирам разрешат списывать военное имущество без согласования с высшим руководством — Finance.ua
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Командирам разрешат списывать военное имущество без согласования с высшим руководством

Казна и Политика
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Командирам разрешат списывать военное имущество без согласования с высшим руководством
Командирам разрешат списывать военное имущество без согласования с высшим руководством, Фото: Getty Images
Командирам разрешат списывать военное имущество стоимостью до 1,7 млн грн своим приказом без согласования с высшими должностными лицами.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
«Наша цель — дебюрократизация армии. Упрощен учет военного имущества. Командиры не будут тратить большинство своего времени на заполнение документов. Учет будет происходить в электронной форме», — сказано в сообщении.
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Он подчеркнул, что важно, чтобы переход от бумаги к цифре произошел быстро и упорядоченно.
Также премьер заявил, что поручил Министерству обороны в сжатые сроки продлить упрощение.
«Речь идет о том, что командиры должны получить право списывать военное имущество своим приказом без согласования с высшими должностными лицами. Это касается имущества стоимостью до 100 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, это ориентировочно 1,7 млн ​​грн», — пояснил премьер.
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Эти нормы не будут распространяться непосредственно на оружие, но позволяют списывать без лишних проволочек уничтоженные дроны, боеприпасы, автомобили и другое имущество.
«Таким образом офицеры сосредоточатся на выполнении боевых задач, а не на бюрократической переписке», — подытожил Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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