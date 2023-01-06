Количество беженцев из Украины в Европу на начало 2023 года достигло 8 млн — Finance.ua

Количество беженцев из Украины в Европу на начало 2023 года достигло 8 млн
Количество беженцев из Украины в Европу на начало 2023 достигло 8 млн, свидетельствуют данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
Всего с 24 февраля 2022 по 3 января 2023 года в Европе (вместе с не членами ЕС и Турцией) зафиксировали более 7 млн 915 тыс. беженцев из Украины. Из них 4 млн 905 тыс. остались за границей. Они зарегистрированы в национальных программах по защите беженцев.
Больше всего украинцев, нуждающихся в временной защите, зарегистрировались в Польше — более 1,5 млн и Германии — чуть более 1 млн человек. Также многие украинцы получили статус беженцев в:
- Чехии — 475 тыс.,
- Италии — 166,5 тыс.,
- Испании — 164,7 тыс.,
- Великобритании — 152 тыс.,
- Болгарии — 148 тыс.
По информации УВКБ, с 24 февраля 2022 года границу с Украиной в направлении Европы пересекли более 17 млн человек, в обратном направлении — 9,2 млн. Стоит отметить, что эти цифры означают перемещение через пункты пропуска, а не количество физических лиц.
«Возвращения в Украину могут носить маятниковый характер и не обязательно указывать на устойчивое возвращение, поскольку ситуация в Украине остается очень нестабильной и непредсказуемой», — комментируют статистику на сайте УВКБ.
Больше всего людей выехали из Украины через польскую границу — 8,7 млн, через венгерскую — 2 млн, румынскую — 1,8 млн, словацкую — более 1 млн, молдавскую — 739 тыс.
Чаще всего люди возвращались в Украину также через Польшу. В этом направлении польскую границу пересекли 6,6 млн человек, румынская граница — 1,4 млн, словацкая — 807 тыс. человек.
Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐
Поделиться новостью