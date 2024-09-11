Количество вакантных должностей в органах власти достигло 35 тыс. — Finance.ua

Количество вакантных должностей в органах власти достигло 35 тыс. Сегодня 15:32 — Казна и Политика

Количество вакантных должностей в органах власти достигло 35 тыс.

На госслужбе наблюдается длительный тренд с увольнением работников, но это связано в первую очередь с сокращением количества ненужных должностей.

Об этом сообщила глава Нацагентства из госслужбы Наталия Алюшина в интервью « Главкому ».

«Полученные нами в ходе исследования данные свидетельствуют об ощутимом сокращении количества должностей государственной службы. Подчеркиваю — именно должностей. Сейчас их по штатному расписанию 198 638. Это на 8 222 меньше, чем в первом квартале. Количество вакантных должностей в настоящее время составляет 34 865, что почти на 6 тыс. меньше, чем было в первом квартале», — отметила Алюшина.

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Глава Нацагентства подчеркнула, что уменьшение происходит за счет сокращения «мертвых» должностей, а не оттока людей.

«В процессе внутренних изменений в госорганах людей увольняют, чтобы дальше назначить на другую должность. Поэтому время от времени мы фиксируем рост количества увольнений и назначений, которые могут происходить в пределах одного органа из-за согласования новой штатной структуры. Конечно, это не имеет отношения к массовым сокращениям», — добавила Алюшина.

При этом глава Нацагентства из госслужбы признала, что на государственной службе существуют проблемы с кадрами.

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«Наличие в течение длительного времени большого количества вакантных должностей свидетельствует об ощутимой проблеме с кадрами на государственной службе. Вакансии сокращаем, но нехватка подготовленных людей все острее. Так происходит, поскольку публичный сектор в определенных направлениях проигрывает конкуренцию частному. Ведь государственная служба по своей природе менее гибкая и более регламентированная.

Но пока я бы не говорила о тотальном вымывании профессиональных кадров. Скажем, если наше Агентство объявляет вакансию государственного эксперта по профразвитию, получает более 100 резюме. Это явно свидетельствует о том, что у публичного сектора есть определенные преимущества. Заработная плата в нем платится регулярно и вовремя, сохранены определенные социальные гарантии. Схема должностных окладов уже прозрачная, учитывая новую систему оплаты труда. Поэтому люди ищут в госсекторе стабильности, которой им не хватает в жизни. Я уверена, что ценностное предложение государственной службы может быть релевантным рыночным требованиям", — подчеркнула она.

Главком По материалам:

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