Количество вакансий растет: кого сейчас ищут работодатели в Украине — Finance.ua

Количество вакансий растет: кого сейчас ищут работодатели в Украине Сегодня 13:05 — Личные финансы

Количество вакансий растет: кого сейчас ищут работодатели в Украине

Рынок труда продолжает расти четвертый месяц подряд: количество вакансий в июне увеличилось на 4% против мая и достигло почти 94 тыс., однако динамика роста несколько замедлилась. Такие результаты регулярного исследования рынка труда обнародовала компания Work.ua.

«Несколько снизились темпы роста и уменьшилось количество соискателей работы. Однако выросли зарплаты, что является закономерной реакцией работодателей на конкуренцию за кандидатов. В целом рынок труда продолжает восстанавливаться», — отмечают специалисты.

Согласно исследованию рынка, меньшую динамику роста в июне по сравнению с предыдущими месяцами (май +9%, апрель +14%, март +11%) можно объяснить наступлением низкого бизнес-сезона.

Где в Украине больше всего работы

Киевская область стала лидером по количеству вакансий и впервые пересекла отметку в 30,1 тыс., что составляет около трети от общего количества.

Второе место занимает Львовская область — 9 тыс. вакансий или 10% от всех предложений, третье — Днепропетровская (8,9 тыс.), четвертое — Одесская (почти 6,9 тыс.).

Замыкает пятерку Харьковская область — 3,4 тыс. предложений работы.

Харьковская область также вошла в десятку областей с наибольшим приростом вакансий (+10%) вместе с Ивано-Франковской (+10%, до 3,1 тыс.), Запорожской (+9%, до 1,7 тыс.), Одесской (+7%) и Волынской областями (+6%, до 1,9 тыс.).



Специалисты подчеркнули, что в июне работы стало больше и в Херсонской области: прирост вакансий за месяц составил 12%, но предложений там все еще мало — всего 156.

Наиболее востребованы специалисты и конкуренция

Что касается самых востребованных должностей, в пятерку традиционно вошли продавец-консультант (8,2 тыс. вакансий), менеджер по продажам (6,4 тыс.), водитель (3,3 тыс.), повар (3,5 тыс.).) и бухгалтер (3,2 тыс.).

Наибольший рост в июне показала вакансия учителя начальных классов (+44% до 187 вакансий).

«В основном частные школы и детские сады ищут персонал для подготовки детей в школу в период летних каникул», — говорят в Work.ua.

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Согласно данным системы управления найма (СУН) Work.ua, количество претендентов, создавших и обновивших резюме в июне, уменьшилось по сравнению с предыдущим месяцем — на 4%, до 351 тыс. Подавляющее большинство претендентов — женщины (57%). Наибольшую часть, 35% общего количества, составляют кандидаты 16−24 лет.

Среди претендентов 36% не имеют опыта, 31% имеют от минимального до пяти лет опыта, 33% имеют более пяти лет опыта.

Темпы снижения конкуренции претендентов на работу замедлились с 20% в мае до 17% в июне. Высоким спросом пользуются вакансии диджитал-специалистов, преимущественно программистов в сфере ІТ. Например, конкуренция претендентов на вакансию Front-end программиста в июне выросла почти наполовину по сравнению с маем. К высококонкурентным вакансиям относятся специалист чата, видеомонтажер, копирайтер, графический дизайнер.

Низкая конкуренция и, соответственно, большие шансы трудоустроиться по должностям работников медицинской сферы: гастроэнтеролог, гирудотерапевт, врач УЗИ.

А что с зарплатами

Средняя зарплата в Украине за первую половину 2023 года, по данным Work.ua, увеличилась на 13% - с 15 тыс. грн до 17 тыс. грн.

В региональном разрезе зарплата выросла в Киевской — с 18,2 тыс. грн до 18,75 тыс. грн, Львовской — с 16 тыс. грн до почти 16,78 тыс. грн, Одесской — с 16 тыс. грн до почти 16, 26 тыс. грн и в Харьковской областях с 15 тыс. грн до 16 тыс. грн.

Наибольшие зарплаты предлагают медиабайеру — 55 тыс. грн, водителю-международнику — 40 тыс. грн, эндодонтисту, руководителю стройпроекта, менеджеру по работе с супермаркетами — 35 тыс. грн, бизнес-аналитику — 34 тыс. грн, а также рихтовщику и риелтору — 32,5 тыс. грн.

Самые маленькие зарплаты от 7 тыс. грн до 10 тыс. грн предлагают консьержу, санитару, уборщику, посудомоечнику и портье.

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