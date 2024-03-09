Количество предзаказов на летающие машины от Alef Aeronautics достигло рекордного количества — Finance.ua
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Количество предзаказов на летающие машины от Alef Aeronautics достигло рекордного количества

Технологии&Авто
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Количество предзаказов на летающие машины от Alef Aeronautics достигло рекордного количества
Количество предзаказов на летающие машины от Alef Aeronautics достигло рекордного количества, Фото: Europa Press
Стартап Alef Aeronautics, который поддерживает SpaceX Илона Маска, заявил, что количество предварительных заказов на двухместный летающий автомобиль Alef Model A достигло рекордного количества — 2850.
Об этом пишет CNBC.
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Стоимость Model A для клиентов, оформивших предзаказ, составит $300 тыс. Таким образом оценка стартапа по состоянию на сегодняшний день составляет более $850 млн.
Клиенты могут получить доступ к предварительным заказам на Model A онлайн, и чтобы сделать предварительный заказ, нужно внести залог в размере $150 за транспортное средство. Этот депозит можно забрать в любое время, уверяет изготовитель.
«На сегодняшний день мы имеем чуть более 2850 предварительных заказов с учетом депозитов. Это делает транспортное средство наиболее продаваемым самолетом в истории, больше, чем Boeing, Airbus, Joby Aviation и большинство электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки вместе взятых», — сказал генеральный директор Alef Джим Духовны.
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Автомобиль Alef Aeronautics Model A, который компания продемонстрировала на выставке Mobile World Congress как уменьшенную модель, напоминает настоящий автомобиль с сетчатой ​​оболочкой, защищающий роторы изнутри и позволяющий воздуху проходить через транспортное средство. Компания базируется в Сан-Матео (Калифорния).
Alef — один из нескольких стартапов, пытающихся сделать летающие автомобили реальностью. Среди других — немецкий стартап воздушного такси Lilium, а также китайская компания Joby Aviation.
По материалам:
dev.ua
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