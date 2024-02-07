SpaceX получила выплаты в криптовалюте Dogecoin за отмену космической миссии — Finance.ua

SpaceX получила выплаты в криптовалюте Dogecoin за отмену космической миссии 07.02.2024, 01:03 — Криптовалюта

SpaceX получила выплаты в криптовалюте Dogecoin за отмену космической миссии

Компания Илона Маска SpaceX приняла криптовалюту Dogecoin (DOGE) в качестве оплаты за перенос долгожданной миссии DOGE-1 на Луну.

Генеральный директор Geometric Energy Corporation (GEC) Сэмюэл Рид объявил о транзакции, заявив, что GEC заплатила SpaceX в DOGE за перебронирование миссии DOGE-1 после задержки ее первоначального графика.

Миссия, которую первоначально планировали запустить на ракете SpaceX Falcon 9 с полезной нагрузкой в ​​2022 году, была отложена из-за того, что спутник не был готов к запуску Intuitive Machines IM-1.

Рид объяснил, что новое соглашение включает плату за перебронирование в Dogecoin. DOGE-1 запустят в зависимости от того, когда спутник будет доставлен в Maverick Space в США от Exobotics UK.

Несмотря на задержку, Рид остается оптимистом по миссии DOGE-1.

«Это не означает, что DOGE-1 не будет запущен или что миссия не состоится. DOGE-1 пытался сделать это на IM-1 и почти сделал», — объяснил Рид.

noworries По материалам:

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