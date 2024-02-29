Коктейль-бар, туалет и Wi-Fi: компания Space Perspective представила капсулу для космического туризма — Finance.ua
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Коктейль-бар, туалет и Wi-Fi: компания Space Perspective представила капсулу для космического туризма

Технологии&Авто
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Коктейль-бар, туалет и Wi-Fi: компания Space Perspective представила капсулу для космического туризма
Коктейль-бар, туалет и Wi-Fi: компания Space Perspective представила капсулу для космического туризма
Американская компания сверхвысокогорного туризма Space Perspective представила тестовую капсулу для своего космического корабля Neptune, который сможет транспортировать путешественников на самый край космоса до 2025 года.
Как сообщает издание Independent, капсула отправится в свой первый беспилотный тестовый полет в ближайшие недели, надеясь запустить коммерческие полеты в следующем году.
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По данным компании, это будет самый большой космический корабль для человека диаметром 4,9 метра с местами для восьми пассажиров и капитана. И в отличие от конкурентов Virgin Galactic и Blue Origin гостям не придется бороться с перегрузкой или нулевой гравитацией.
Его размер также вмещает самые большие окна, когда-либо летавшие в космос. По словам компании, они идеально подходят для снимков селфи и созерцания потрясающих пейзажей.
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При этом для удобства пассажиров планируется организовать коктейль-бар, туалет и Wi-Fi. Само путешествие будет длиться шесть часов. Цена билета составит 125 тысяч долларов.
Space Perspective описывает корабль как «самый безопасный, роскошный и ответственный способ ощутить космос».
По материалам:
УНІАН
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