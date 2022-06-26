Количество потребляемой крупнейшими криптовалютными сетями электроэнергии сократилось на 50% — Finance.ua

Количество потребляемой крупнейшими криптовалютными сетями электроэнергии сократилось на 50%
Из-за падения крипторынка майнить больше невыгодно.
Согласно оценке Digiconomist, потребление электроэнергии только в сети Bitcoin (без учета других сетей) упало на треть по сравнению с пиковым значением, до 131 тераватт-часа в год.
Это по-прежнему достаточно много — например, это соответствует годовому потреблению электроэнергии Аргентины. Снижение потребления электроэнергии для Ethereum было еще больше: с пикового уровня 94 ТВч в год до 46 ТВч в год — примерно как годовое потребление Катара.
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Основная причина падения одинакова для обеих валют. Потребление электроэнергии криптовалютной сетью связано с майнингом. Поскольку цена криптовалют упала (например, ВТС упал с 69 тысяч долларов до 20 тысяч), упал и размер вознаграждения для майнеров.
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