Coinbase запустит нанофьючерсы на Bitcoin — Finance.ua

Coinbase запустит нанофьючерсы на Bitcoin
27 июня Coinbase запустит нанофьючерсы на первую криптовалюту. Для одобрения CFTC Bitcoin-биржа предоставит торговлю инструментом через брокеров.
Контракты с тикером BIT запустит Coinbase Derivatives.
Фьючерс с расчетами в долларах США эквивалентен 1/100 от стоимости первой криптовалюты.
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Доступ к криптодеривативу получат клиенты EdgeClear, Ironbeam, NinjaTrader, Optimus Futures, Stage 5 и Tradovate, ABN AMRO, ADMIS, Advantage Futures, ED & F Man, Ironbeam и Wedbush.
В Coinbase подчеркнули, что в будущем рассчитывают получить лицензию фьючерсного посредника (Futures Commission Merchant, FCM). Это позволит предложить BIT клиентам напрямую.
Напомним, в марте 2022 года Coinbase представила планы по развитию связанного с деривативами подразделения.
Ранее Bitcoin-биржа анонсировала закрытие платформы Coinbase Pro для профессиональных трейдеров.
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