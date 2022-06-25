Coinbase запустит нанофьючерсы на Bitcoin — Finance.ua

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Coinbase запустит нанофьючерсы на Bitcoin

Финтех и Карты
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Coinbase запустит нанофьючерсы на Bitcoin
Coinbase запустит нанофьючерсы на Bitcoin
27 июня Coinbase запустит нанофьючерсы на первую криптовалюту. Для одобрения CFTC Bitcoin-биржа предоставит торговлю инструментом через брокеров.
Контракты с тикером BIT запустит Coinbase Derivatives.
Фьючерс с расчетами в долларах США эквивалентен 1/100 от стоимости первой криптовалюты.

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Доступ к криптодеривативу получат клиенты EdgeClear, Ironbeam, NinjaTrader, Optimus Futures, Stage 5 и Tradovate, ABN AMRO, ADMIS, Advantage Futures, ED & F Man, Ironbeam и Wedbush.
В Coinbase подчеркнули, что в будущем рассчитывают получить лицензию фьючерсного посредника (Futures Commission Merchant, FCM). Это позволит предложить BIT клиентам напрямую.
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Напомним, в марте 2022 года Coinbase представила планы по развитию связанного с деривативами подразделения.
Ранее Bitcoin-биржа анонсировала закрытие платформы Coinbase Pro для профессиональных трейдеров.
Кстати, на платформе aStake можно пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования с минимальными инвестициями от $15.

Начать зарабатывать на aStake

По материалам:
Forklog
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