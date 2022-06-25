Coinbase запустит нанофьючерсы на Bitcoin — Finance.ua

Coinbase запустит нанофьючерсы на Bitcoin Сегодня 04:36 — Финтех и Карты

Coinbase запустит нанофьючерсы на Bitcoin

27 июня Coinbase запустит нанофьючерсы на первую криптовалюту. Для одобрения CFTC Bitcoin-биржа предоставит торговлю инструментом через брокеров.

Контракты с тикером BIT запустит Coinbase Derivatives.

Фьючерс с расчетами в долларах США эквивалентен 1/100 от стоимости первой криптовалюты.

Доступ к криптодеривативу получат клиенты EdgeClear, Ironbeam, NinjaTrader, Optimus Futures, Stage 5 и Tradovate, ABN AMRO, ADMIS, Advantage Futures, ED & F Man, Ironbeam и Wedbush.

В Coinbase подчеркнули, что в будущем рассчитывают получить лицензию фьючерсного посредника (Futures Commission Merchant, FCM). Это позволит предложить BIT клиентам напрямую.

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Напомним, в марте 2022 года Coinbase представила планы по развитию связанного с деривативами подразделения.

Ранее Bitcoin-биржа анонсировала закрытие платформы Coinbase Pro для профессиональных трейдеров.

Кстати, на платформе aStake можно пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования с минимальными инвестициями от $15.

Forklog По материалам:

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