Работе с криптовалютами будут обучать в университетах США — Finance.ua

Работе с криптовалютами будут обучать в университетах США Сегодня 03:38 — Финтех и Карты

Работе с криптовалютами будут обучать в университетах США

Университет Цинциннати (University of Cincinnati) объявил о запуске двух обучающих программ о криптовалютах, Bitcoin и новых финансовых технологиях.

Как сообщило издание Finbold , новые программы согласились проспонсировать друзья университета финансист Дэн Каутц и инвестиционный советник Юбл Вудроу. Поступать на криптоспециальности будут поощрять выпускников бизнес-колледжей. За счет пожертвований также планируют создать публично-частную лабораторию Digital Future, которая должна открыться осенью 2022 года.

«Благодаря новым программам, наши студенты получат практическое образование в сфере финансовых технологий. Они узнают, как управлять криптовалютами и как такие цифровые активы влияют на экономику», — рассказала представитель университета Мариан Льюис.

Университет Цинциннати — не первое учебное заведение в Америке, которое начало интересоваться web3 технологиями. Так, Университет Аризоны на прошлой неделе заявил, что выпустит невзаимозаменяемые токены, чтобы аутентифицировать билеты на мероприятия и сертификаты. А также планируют проводить виртуальные занятия в метавселенной.

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noworries По материалам:

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