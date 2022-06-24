Работе с криптовалютами будут обучать в университетах США — Finance.ua

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Работе с криптовалютами будут обучать в университетах США

Финтех и Карты
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Работе с криптовалютами будут обучать в университетах США
Работе с криптовалютами будут обучать в университетах США
Университет Цинциннати (University of Cincinnati) объявил о запуске двух обучающих программ о криптовалютах, Bitcoin и новых финансовых технологиях.
Как сообщило издание Finbold, новые программы согласились проспонсировать друзья университета финансист Дэн Каутц и инвестиционный советник Юбл Вудроу. Поступать на криптоспециальности будут поощрять выпускников бизнес-колледжей. За счет пожертвований также планируют создать публично-частную лабораторию Digital Future, которая должна открыться осенью 2022 года.
«Благодаря новым программам, наши студенты получат практическое образование в сфере финансовых технологий. Они узнают, как управлять криптовалютами и как такие цифровые активы влияют на экономику», — рассказала представитель университета Мариан Льюис.

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Университет Цинциннати — не первое учебное заведение в Америке, которое начало интересоваться web3 технологиями. Так, Университет Аризоны на прошлой неделе заявил, что выпустит невзаимозаменяемые токены, чтобы аутентифицировать билеты на мероприятия и сертификаты. А также планируют проводить виртуальные занятия в метавселенной.
На криптовалютной бирже EXMO можно легко начать путь в трейдинге. Интуитивный интерфейс помогает разобраться в мире криптовалют даже новичкам. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более 2 миллионов трейдеров со всего мира.

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По материалам:
noworries
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