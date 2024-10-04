Количество новых вакансий впервые вернулось к показателям 2021 года — Finance.ua

Количество новых вакансий впервые вернулось к показателям 2021 года Сегодня 09:00 — Личные финансы

Количество новых вакансий впервые вернулось к показателям 2021 года

Впервые количество новых вакансий вернулось к показателям 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные Центра экономической стратегии.

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Количество новых вакансий на рынке в течение августа практически не менялось и оставалось на уровне около 90% от среднего уровня 2021 года.

«В начале сентября количество новых вакансий ненадолго превысило показатели 2021 года, но затем снова сократилось. С начала же года наблюдается тенденция на медленный рост количества новых вакансий. Активность соискателей работы остается на стабильно низком уровне, что меньше соответствующих показателей 2023 и 2022 годов», — отмечают эксперты ЦЭС.

График: ЦЭС

График: ЦЭС

С начала полномасштабного вторжения Госстат не публикует данные о безработице. Исследовательское агентство Info Sapiens делает собственные оценки его уровня. Согласно им, в сентябре 2024 года уровень безработицы в Украине составил 15,4%. Прокси-показатель уровня бедности — доля опрошенных людей, вынужденная экономить на еде — в сентябре 2024 года выросла до 24,2%.

График: ЦЭС

Напомним, как свидетельствуют результаты опроса robota.ua, наибольшее количество кандидатов по всей Украине (30%) полностью устроит зарплата в размере от 25 000 до 40 000 гривен. Четверть соискателей (24%) согласятся на вознаграждение в размере от 15 000 до 25 000 гривен. А пятая часть респондентов (20%) претендуют на уровень зарплаты более 55 000 гривен.

Zoom провела опрос своих клиентов и обнаружила , что подавляющее большинство опрашиваемых (83%) считают себя более производительными в условиях гибридной или удаленной работы.

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