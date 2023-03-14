Количество льготных ипотечных кредитов достигло 936 на 1,2 млрд грн — Finance.ua

Количество льготных ипотечных кредитов достигло 936 на 1,2 млрд грн Сегодня 10:46 — Кредит&Депозит

Количество льготных ипотечных кредитов достигло 936 на 1,2 млрд грн

Для участия в программе доступного ипотечного кредитования под 3% государственной компании «Укрфинжилье» уже подано 45 тысяч заявок, выдано 936 кредитов на 1,2 млрд грн.

Об этом сообщил глава правления Евгений Мецгер на конференции Digital lending в Киеве.

По его словам, в ближайшее время планируется расширение категорий населения, которые могут принять участие в программе доступных ипотечных кредитов с фиксированной ставкой 7% годовых.

«Мы должны запустить массовую ипотеку для всех:... это все семьи, не имеющие сегодня собственного жилья», — сказал он, уточнив, что для всех категорий населения базовая ставка ипотечного кредитования при выдаче кредита на 20 лет из 20%-м первым взносом (как и для льготных категорий) будет фиксированным на уровне 7%.

Мецгер также сообщил, что сейчас «Укрфинжилье» изучает варианты привлечения дополнительного финансирования, в том числе и иностранных кредиторов на международных рынках. Он анонсировал принятие стратегии, финплана и инвестплана «Укрфинжилья».

«Мы привлечем дополнительный ресурс в ближайшее время и ипотека получит второе дыхание», — заверил Мецгер.

Также, по его словам, к программе могут присоединиться еще два-четыре новых банка-партнера, кроме пяти, с которыми госкомпания уже работает, фондируя выдачу ими ипотечных кредитов в рамках программы.

Справка Finance.ua:

с 1 октября 2022 г. вступило в силу постановление Кабмина об утверждении условий обеспечения доступного ипотечного кредитования государственной компанией «Укрфинжилье». На льготную ипотеку под 3% могут претендовать военнослужащие-контрактники ВСУ и работники сектора безопасности и обороны, медработники, педагоги, ученые;

для ветеранов войны, участников боевых действий и членов их семей (кроме семей погибших защитников, получивших единовременное денежное пособие), внутренне перемещенных лиц и других граждан без жилья или с жильем до 52,5 кв. м для одного человека +21 кв. м на каждого следующего члена семьи, ставка по ипотеке составит 7%.

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