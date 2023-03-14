Количество льготных ипотечных кредитов достигло 936 на 1,2 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Количество льготных ипотечных кредитов достигло 936 на 1,2 млрд грн

Кредит&Депозит
24
Количество льготных ипотечных кредитов достигло 936 на 1,2 млрд грн
Количество льготных ипотечных кредитов достигло 936 на 1,2 млрд грн
Для участия в программе доступного ипотечного кредитования под 3% государственной компании «Укрфинжилье» уже подано 45 тысяч заявок, выдано 936 кредитов на 1,2 млрд грн.
Об этом сообщил глава правления Евгений Мецгер на конференции Digital lending в Киеве.
По его словам, в ближайшее время планируется расширение категорий населения, которые могут принять участие в программе доступных ипотечных кредитов с фиксированной ставкой 7% годовых.
Читайте также
«Мы должны запустить массовую ипотеку для всех:... это все семьи, не имеющие сегодня собственного жилья», — сказал он, уточнив, что для всех категорий населения базовая ставка ипотечного кредитования при выдаче кредита на 20 лет из 20%-м первым взносом (как и для льготных категорий) будет фиксированным на уровне 7%.
Мецгер также сообщил, что сейчас «Укрфинжилье» изучает варианты привлечения дополнительного финансирования, в том числе и иностранных кредиторов на международных рынках. Он анонсировал принятие стратегии, финплана и инвестплана «Укрфинжилья».
Читайте также
«Мы привлечем дополнительный ресурс в ближайшее время и ипотека получит второе дыхание», — заверил Мецгер.
Также, по его словам, к программе могут присоединиться еще два-четыре новых банка-партнера, кроме пяти, с которыми госкомпания уже работает, фондируя выдачу ими ипотечных кредитов в рамках программы.

Справка Finance.ua:

  • с 1 октября 2022 г. вступило в силу постановление Кабмина об утверждении условий обеспечения доступного ипотечного кредитования государственной компанией «Укрфинжилье». На льготную ипотеку под 3% могут претендовать военнослужащие-контрактники ВСУ и работники сектора безопасности и обороны, медработники, педагоги, ученые;
  • для ветеранов войны, участников боевых действий и членов их семей (кроме семей погибших защитников, получивших единовременное денежное пособие), внутренне перемещенных лиц и других граждан без жилья или с жильем до 52,5 кв. м для одного человека +21 кв. м на каждого следующего члена семьи, ставка по ипотеке составит 7%.

єОселя — кредит под 3%. Кто и как может получить льготную ипотеку 🏡

По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.