Количество ищущих квартиры в аренду восстановилось с начала войны: цены в Киеве и Львове на 1-к, 2-к, 3-к (инфографика) — Finance.ua

Количество ищущих квартиры в аренду восстановилось с начала войны: цены в Киеве и Львове на 1-к, 2-к, 3-к (инфографика) Сегодня 11:00 — Недвижимость

Количество ищущих квартиры в аренду восстановилось с начала войны: цены в Киеве и Львове на 1-к, 2-к, 3-к (инфографика)

Количество ищущих квартиру в аренду полностью восстановилось с начала войны и даже больше, сегодня спрос на 38% больше довоенного уровня.

bird подготовили обновленную статистику цен на аренду квартир, пишет ЛУН.

Ожидаемого повышения цен на аренду после зимы и локдаунов пока не произошло.

Медиана цены остается на старом уровне, заметили незначительный рост цен на двухкомнатные в Киеве (4%).

Трехкомнатные квартиры в конце марта можно было найти до 20 тыс. грн.

А вот во Львове стоимость квартир в долгосрочную аренду немного снизилась. Однокомнатную здесь можно найти за 15 тыс. грн, двухкомнатную — за 16 тыс. грн, трехкомнатную — от 18 тысяч.

Напомним, как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за январь 2023 по Украине выросла на 5,2% с 5699 до 5994 гривен. Во главу угла по стоимости аренды вышла Закарпатская область, где аренда подорожала в 1,5 раза — до 13 123 гривен.

Стоимость аренды высокая в западных и некоторых центральных областях Украины. В то же время самые низкие цены в прифронтовых Херсонской (2 905 гривен), Запорожской (2 862 гривен) и Сумской (2 687 гривен) областях.

Справка Finance.ua:

В Украине уже в апреле могут подняться цены на аренду жилья. В Киеве стоимость может повыситься на 10%. Дело в том, что с наступлением весны рынок аренды активизировался. Об этом рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита. В дальнейшем он будет повышаться в больших городах, особенно в тех, куда возвращаются люди, например Харьков и Запорожье.

могут подняться цены на аренду жилья. В Киеве стоимость может повыситься на 10%. Дело в том, что с наступлением весны рынок аренды активизировался. Об этом рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита. В дальнейшем он будет повышаться в больших городах, особенно в тех, куда возвращаются люди, например Харьков и Запорожье. При этом повышение цен не будет большим — примерно 10%. В западных регионах не такая ситуация на рынке, как была раньше. Спрос снизился в популярных областях, таких как Закарпатье, Черновицкая область, Ивано-Франковская. Цена снизилась на 20%, хотя все еще остается выше, чем была до войны.



Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.