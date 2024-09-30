Количество индустриальных парков в Украине удвоилось за время войны — Finance.ua

Количество индустриальных парков в Украине удвоилось за время войны Сегодня 05:24 — Казна и Политика

Количество зарегистрированных индустриальных парков в Украине за период войны увеличилось более чем в 2 раза.

Об этом сообщает начальник управления индустриальных парков и сопровождения инвестиций Министерства экономики Артур Мележик.

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«С начала полномасштабного вторжения в Украине количество индустриальных парков выросло фактически более чем вдвое, сейчас их 92», — сказал Мележик.

По его словам, к началу войны в официальном реестре насчитывалось 53 индустриальных парка. Но кроме регистрации новых происходило и исключение из реестра индустриальных парков, в частности, в этом году — четырех, в прошлом году — 8.

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Отмечается, что на увеличение количества индустриальных парков повлияла релокация предприятий, вызванная войной.

Также Мележик отметил, что бизнес не просто перевозит действующие или открывает новые предприятия на новом месте, а создает для релокации индустриальные парки для привлечения на свои территории и другого бизнеса. В таком формате работа бизнеса более эффективна и рациональна.

Укрінформ По материалам:

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