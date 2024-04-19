Количество дел о мошенничестве побило 12-летний рекорд — Finance.ua
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Количество дел о мошенничестве побило 12-летний рекорд

Криминал
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Количество дел о мошенничестве побило 12-летний рекорд
Количество дел о мошенничестве побило 12-летний рекорд
Более 24 тыс. уголовных дел возбуждено по ст. 190 «Мошенничество» в первом квартале 2024 года, по данным ГПУ. Это гораздо больше, чем в аналогичный период прошлого.
Об этом свидетельствует статистика, собранная Опендатабот.
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За первый квартал 2024 года уже открыто на 20% больше дел о мошенничестве по сравнению с соответствующим периодом в 2023 году. В среднем, в этом году открывают по 8 тысяч дел в месяц, тогда как в прошлом году — почти 7 тыс. Для сравнения, в 2021 году этот показатель был меньше в 4 раза — 2 тыс.
Количество дел о мошенничестве побило 12-летний рекорд
Только 3,4 тыс. или 14% всех зарегистрированных дел в начале 2024 года дошли до суда. Еще более 2 тыс. производств было закрыто. За соответствующий период прошлого года в суд поступило всего 10% открытых производств, а в 2021 — 19%.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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