Количество Bitcoin-банкоматов в мире достигло 39 000 — Finance.ua

Количество Bitcoin-банкоматов в мире достигло 39 000 Сегодня 22:11 — Финтех и Карты

Количество Bitcoin-банкоматов в мире достигло 39 000

Ежедневно по всему миру устанавливается около 15 Bitcoin-банкоматов, а общая инфраструктура сети достигла 39 011 устройств, согласно данным аналитического ресурса Coin ATM Radar.

С января 2017 года количество установленных криптоматов в мире выросло на 3925% — с 969 до 39 011 единиц оборудования. Если тенденция сохранится, то к концу 2022 года общее количество устройств может достигнуть 40 000. В настоящее время криптоматы установлены в 77 странах, их обслуживают 614 операторов.

Географически по числу установленных криптоматов лидирует Северная Америка. Ее доля в общем количестве устройств составляет 95.1% — 37 081 единица оборудования. На США приходится 34 299 устройств (87.9%), а на Канаду — 2461 (6.3%). Доля криптоматов, работающих в Европе, составляет 3.8% от общего количества.

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При этом Bitcoin (BTC) поддерживают 38 998 криптоматов, Litecoin (LTC) — 32 466, эфир (ETH) — 29 324, Dogecoin (DOGE) — 16 132, а Bitcoin Cash (BCH) — 13 801.

Ведущим оператором криптоматов в мире стал Bitcoin Depot из 6896 устройств (17.7%). За ним следуют Coinclud (5643), Coinflip (4124), Bitcoin of America (2339), Bitstop (1969) и Rockitcoin (1781).

Genesis Coin лидирует в области производства криптоматов — на его долю приходится 40.6% единиц оборудования. Второе место занимает General Bytes с 22.8%. За ними следует Bitaccess (15.8%), Coinsource (5.2%), Bitstop (4.9%) и Bytefederal (2.8%).

Кстати, биржа криптовалют Coinbase позволяет безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие. Это крупнейшая в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.

cryptomisto По материалам:

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