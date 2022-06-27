Bitcoin-банкоматы: основные типы и как пользоваться — Finance.ua

Bitcoin-банкоматы: основные типы и как пользоваться Сегодня 09:46 — Финтех и Карты

Bitcoin-банкоматы: основные типы и как пользоваться

Основное отличие состоит в том, что вместо того чтобы совершать операции с исключительно фиатной валютой, как в фиатных банкоматах, криптобанкоматы спроектированы как гибридные по своей природе.

Об этом пишет Cryptomisto.com.

Принципы работы криптобанкоматов

Банкомат (ATM) — это электронное банковское оборудование, позволяющее клиентам выполнять простые операции без помощи представителя банка. По сути, банкомат позволяет вам делать практически все, что вы можете сделать в физическом отделении банка. Таким образом, за исключением получения кредита, инвестирования или оплаты определенных счетов, вы можете использовать банкомат для проведения большинства финансовых операций, включая снятие и внесение средств.

Криптобанкомат работает так же, за исключением того, что он обрабатывает как фиатные, так и цифровые валюты, что делает его гибридной машиной.

При этом существует два основных типа криптобанкоматов: «однонаправленный» и «двунаправленный».

Хотя оба типа являются гибридными, однонаправленный предназначен только для того, чтобы пользователи могли покупать Bitcoin и другие доступные криптоактивы. Двунаправленный криптобанкомат позволяет пользователям покупать и продавать свои криптоактивы в обмен на фиат.

Иными словами, однонаправленный криптобанкомат принимает фиатные или карточные платежи и зачисляет на ваш криптокошелек любую приобретенную цифровую валюту. Двунаправленный криптобанкомат может выполнять работу однонаправленного криптобанкомата, а также выдавать пользователям фиатную валюту по их выбору, когда они продают свои цифровые активы.

Как пользоваться Bitcoin-банкоматом

Ниже приведены наиболее распространенные шаги по обмену фиатной валюты на Bitcoin с помощью BTC-банкомата. Коротко, вот как купить BTC через Bitcoin-банкомат:

Введите телефонный номер. Биткоин-банкоматы требуют проверки личности. Обычно просят ввести номер мобильного телефона, чтобы получить код проверки, прежде чем приступить к транзакции. Если раньше Bitcoin-банкоматы отличались анонимностью, то сегодня они должны отвечать требованиям законодательства о знании своего клиента (KYC) и борьбе с отмыванием денег (AML). Проверка личности. После предоставления телефонного номера вам нужно будет подтвердить личность. Это можно сделать, дождавшись проверочного кода, который система банкомата отправит на ваш номер в виде текстового сообщения. Затем вы должны ввести этот код в используемый аппарат. В ответ вы получите сообщение: «Ваш код 234..... Спасибо» или нечто подобное. Производители Bitcoin-банкоматов включили этот шаг, чтобы удержать людей от ввода в систему вымышленных телефонных номеров. Отсканируйте QR-код вашего кошелька. Прежде чем использовать Bitcoin-банкомат, вам необходимо иметь Bitcoin-адрес. Именно на него банкомат будет посылать фактические BTC. С учетом вышесказанного, главное — это ваш QR-код. Он представляет собой ваш BTC-адрес, поэтому вам нужно будет отсканировать его, чтобы сообщить Bitcoin-банкомату, куда именно он должен отправить ваши BTC. Вставьте вашу фиатную валюту. Теперь вам просто нужно ввести сумму, которую вы хотите обменять на BTC. Как и в обычном банкомате, принимающем наличные деньги, вам нужно просто положить деньги в специально отведенное для этого место. После этого аппарат сообщит вам, какова его стоимость в пересчете на Bitcoin. Подтвердите сумму и завершите транзакцию. После того, как вы дважды проверили, что ввели правильную сумму денег, вам остается только нажать кнопку «Купить» или «Подтвердить». Bitcoin, который вы приобрели, будет отправлен на ваш Bitcoin-адрес, который вы подтвердили ранее с помощью QR-кода. Имейте в виду, что обработка транзакций, осуществленных через Bitcoin-банкомат, может занять от десяти минут до часа. Обычно для этого требуется шесть сетевых подтверждений, поэтому не беспокойтесь, если вы не сразу увидите сумму, отраженную в вашем цифровом кошельке.

Справка Finance.ua:

по состоянию на 1 января 2022 года в Украине установлено 45 крипто-банкоматов, что на 12,5% больше по сравнению с количеством банкоматов по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Кстати, на платформе для торговли криптовалютой Coinsmart можно быстро и легко покупать биткоины и другие цифровые валюты. А с промокодом GETCRYPTO можно получить скидку в размере 20$ у BTC на первый депозит.

cryptomisto По материалам:

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