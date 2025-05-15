Колаборантам ограничат пенсии до прожиточного минимума — Finance.ua

Колаборантам ограничат пенсии до прожиточного минимума Сегодня 15:44

Колаборантам ограничат пенсии до прожиточного минимума

Верховная Рада приняла в целом законопроект об особенностях выплаты пенсий лицам, совершившим уголовное правонарушение против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка. «За» проголосовали 244 депутата.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Что это даст

Проект закона № 10355 разработан с целью урегулирования вопросов, связанных с выплатой пенсий лицам, приговоренным к ограничению или лишению свободы за совершение умышленных уголовных правонарушений против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка.

«Умышленные уголовные правонарушения являются посягательствами на государственную безопасность, общественную безопасность, безопасность человечества, мир, международный правопорядок, обороноспособность, независимость страны, ее конституционный строй. Без надлежащей уголовно-правовой охраны этих социальных ценностей невозможно функционирование государства как гаранта соблюдения прав человека и его соответствующих институтов».

Выплата пенсий в размере прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, лицам, осужденным за совершение умышленного уголовного правонарушения, будет дополнительной превентивной мерой для защиты государственной, общественной безопасности, безопасности человечества, международного правопорядка.

Читайте также Рада приняла закон о лишении налоговых льгот предателей, у которых забрали госнаграды

Как говорится в пояснительной записке к документу, в частности предлагается предусмотреть:

назначение пенсий лицам, приговоренным к ограничению или лишению свободы за совершение умышленного уголовного правонарушения и имеющим право на назначение пенсии по спецзаконам в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;

выплату пенсий лицам, приговоренным к ограничению свободы или лишению свободы за совершение умышленного уголовного правонарушения, в течение срока отбывания наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в размере, не превышающем размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом (2361 грн).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.