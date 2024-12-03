Рада приняла закон о лишении налоговых льгот предателей, у которых забрали госнаграды — Finance.ua
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Рада приняла закон о лишении налоговых льгот предателей, у которых забрали госнаграды

Казна и Политика
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Рада приняла закон о лишении налоговых льгот предателей, у которых забрали госнаграды
Рада приняла закон о лишении налоговых льгот предателей, у которых забрали госнаграды
Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11 411 о лишении налоговых льгот людей, у которых отобрали государственные награды из-за подрывной деятельности против Украины.
Об этом сообщает народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк.
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Во втором чтении 3 декабря проект поддержали 259 парламентариев, говорит нардеп. Документ отменяет право на налоговую социальную ставку для людей, лишенных государственных наград.
Льготу перестанут предоставлять с налогового месяца, следующего за тем, в котором человек потерял или был лишен награды от государства. Закон вступит в силу на следующий день после обнародования.
По материалам:
theБабель
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