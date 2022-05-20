Когда вырастут ставки по розничным депозитам — Finance.ua

Когда вырастут ставки по розничным депозитам

Банкиры и финансисты прогнозируют рост ставок по розничным депозитам, но случится это не раньше второй половины лета.

Об этом рассказали банкиры во время круглого стола «Как сохранить и приумножить сбережения в условиях военного положения», проведенного «Финансовым клубом».

«Инфляция отразится на ставках депозитов. Есть определенный лаг времени, когда инфляция начинает проникать все глубже в экономику. Розничные ставки по вкладам, наверняка, имеют тренд к поднятию в ближайшие 3-4 месяца. Возможно, даже раньше. Мы отслеживаем рынок еженедельно, смотрим, какие изменения происходят», — сообщил заместитель председателя правления ТАСкомбанка Артур Муравицкий.

Он ожидает тренд повышения ставок в связи с макроэкономическими факторами, в частности, инфляцией, но есть и другие факторы, которые могут развернуть депозитные ставки вверх.

«Если возобновление темпов кредитования и экономики будет быстрым, банки вернутся к более активному привлечению депозитов», — уверен Артур Муравицкий.

Руководитель отдела депозитов ПУМБ Никита Малясов считает прогноз инфляции в 25% реалистичным.

«Вероятнее всего, учитывая темпы инфляции, банки будут вынуждены повышать ставки для сохранения ресурсной базы, даже в условиях ограниченного кредитования», — предупредил он.

«Есть вопросы инфляции, и постепенно будет тренд на повышение ставок, когда мы будем переключать наше сознание с военного на повседневное», — говорит заместитель председателя правления Укргазбанка Родион Морозов.

Но это случится не в ближайшие месяцы.

«Мы не ожидаем роста ставок в июне-июле. Возможно, мы к этому вернемся, скорее, не раньше второй половины лета. Но до конца года мы прогнозируем рост доходности депозитов не менее чем на 1–1,5% », — прогнозирует Никита Малясов.

Справка Finance.ua:

средневзвешенная ставка по срочным депозитам в гривне достигла исторически самого низкого уровня — 6,9%;

что касается валютных депозитов, то они также пошли на снижение. Индекс ставок по депозитам в долларе составил в начале года более 1%, а сейчас уже 0,8%. Выгодно ли сейчас держать средства на депозите — рассказал аналитик по ссылке;



По данным специалистов, основная причина низких ставок по депозитам сейчас — сокращение объемов нового кредитования. Замораживание кредитования сразу после начала войны лишило банки потребности в новых депозитах любой ценой.

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