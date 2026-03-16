При выборе автомобиля большинство покупателей ориентируется прежде всего на бюджет и потребности. В то же время, важную роль может играть и время покупки. По словам экспертов автомобильного рынка, правильно выбранный период способен помочь сэкономить внушительную сумму.

Конец года — больше скидок

Одним из самых выгодных периодов для покупки нового автомобиля считаются ноябрь и декабрь. В конце года дилеры стремятся выполнить планы продаж, освободить склады перед появлением новых моделей и улучшить финансовые показатели.

Именно поэтому в настоящее время на рынке появляется больше акционных предложений, скидок и бонусов для покупателей.

Особенно выгодно покупать автомобили предыдущего модельного года, когда уже анонсированы новые версии.

Начало года — более спокойный рынок

В январе и феврале рынок обычно менее активен. После праздников спрос на автомобили снижается, поэтому дилеры могут быть более готовы к переговорам по цене или дополнительным условиям.

Если покупка не срочная, этот период также может быть выгодным.

Весна и лето — время повышенного спроса

Весной и летом рынок традиционно активизируется. Многие покупают автомобили перед отпусками или для путешествий, поэтому спрос растет.

В этот период скидки предлагают реже, а договориться о дополнительных бонусах может быть труднее.

Читайте также Какие авто искали украинцы в начале 2026 года (инфографика)

Почему важен даже день покупки

Значение может иметь не только месяц, но и дата. В конце месяца менеджеры автосалонов часто пытаются выполнить план продаж.

Именно поэтому в эти дни покупатели иногда могут получить дополнительную скидку или бонус — например комплект шин или сервисное обслуживание.

Что еще влияет на цену автомобиля

На стоимость авто могут влиять и другие факторы:

выход новой модели;

курс валют;

акционные программы импортеров;

складские остатки определенной комплектации.

Специалисты советуют не спешить с покупкой и несколько месяцев отслеживать предложения на рынке. Иногда разница в стоимости зависит не только от марки автомобиля, но и правильно выбранного момента для покупки.

