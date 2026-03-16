Когда выгоднее покупать авто — месяц имеет значение

На покупке авто можно сэкономить
При выборе автомобиля большинство покупателей ориентируется прежде всего на бюджет и потребности. В то же время, важную роль может играть и время покупки. По словам экспертов автомобильного рынка, правильно выбранный период способен помочь сэкономить внушительную сумму.

Конец года — больше скидок

Одним из самых выгодных периодов для покупки нового автомобиля считаются ноябрь и декабрь. В конце года дилеры стремятся выполнить планы продаж, освободить склады перед появлением новых моделей и улучшить финансовые показатели.
Именно поэтому в настоящее время на рынке появляется больше акционных предложений, скидок и бонусов для покупателей.
Особенно выгодно покупать автомобили предыдущего модельного года, когда уже анонсированы новые версии.

Начало года — более спокойный рынок

В январе и феврале рынок обычно менее активен. После праздников спрос на автомобили снижается, поэтому дилеры могут быть более готовы к переговорам по цене или дополнительным условиям.
Если покупка не срочная, этот период также может быть выгодным.

Весна и лето — время повышенного спроса

Весной и летом рынок традиционно активизируется. Многие покупают автомобили перед отпусками или для путешествий, поэтому спрос растет.
В этот период скидки предлагают реже, а договориться о дополнительных бонусах может быть труднее.
Почему важен даже день покупки

Значение может иметь не только месяц, но и дата. В конце месяца менеджеры автосалонов часто пытаются выполнить план продаж.
Именно поэтому в эти дни покупатели иногда могут получить дополнительную скидку или бонус — например комплект шин или сервисное обслуживание.

Что еще влияет на цену автомобиля

На стоимость авто могут влиять и другие факторы:
  • выход новой модели;
  • курс валют;
  • акционные программы импортеров;
  • складские остатки определенной комплектации.
Специалисты советуют не спешить с покупкой и несколько месяцев отслеживать предложения на рынке. Иногда разница в стоимости зависит не только от марки автомобиля, но и правильно выбранного момента для покупки.
По материалам:
expert.in.ua
