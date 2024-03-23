Когда в Украине появится новый самый бюджетный кроссовер Jeep Avenger (фото) — Finance.ua
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Когда в Украине появится новый самый бюджетный кроссовер Jeep Avenger (фото)

Технологии&Авто
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Когда в Украине появится новый самый бюджетный кроссовер Jeep Avenger (фото)
Когда в Украине появится новый самый бюджетный кроссовер Jeep Avenger (фото), Фото: Jeep
Новый кроссовер Jeep Avenger — самая бюджетная модель известного американского бренда. К электромобилю в модельной линейке недавно добавили новые варианты и выпустили на глобальный рынок. Модель начнут продавать в Украине летом 2024 года.
Об этом говорится на официальном сайте компании.
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На мировом рынке небольшой кроссовер Jeep Avenger поначалу презентовали как электромобиль. Однако производитель анонсировал другие модификации. Такие варианты уже представлены официально.
В самом дешевом исполнении 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель PureTech выдает 99 л.с. и 205 Нм крутящего момента.
Гибридный Avenger E-Hybrid также оснащен 1,2-литровым бензиновым двигателем, работающим вместе с электродвигателем мощностью 28 л.с.
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Самый дешевый Jeep Avenger теперь стоит около 30 тысяч долларов. Такая цена делает компактный кроссовер дешевле его основных соперников — Ford Puma и Volkswagen T-Cross.
Jeep Avenger E-Hybrid оценили в 32 100 долларов.
В Украине появятся электрические и гибридные варианты. Цены сообщат позже.
По материалам:
Обозреватель
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