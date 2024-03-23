Когда в Украине появится новый самый бюджетный кроссовер Jeep Avenger (фото) — Finance.ua

Когда в Украине появится новый самый бюджетный кроссовер Jeep Avenger (фото) Сегодня 05:12 — Технологии&Авто

Когда в Украине появится новый самый бюджетный кроссовер Jeep Avenger (фото), Фото: Jeep

Новый кроссовер Jeep Avenger — самая бюджетная модель известного американского бренда. К электромобилю в модельной линейке недавно добавили новые варианты и выпустили на глобальный рынок. Модель начнут продавать в Украине летом 2024 года.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

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На мировом рынке небольшой кроссовер Jeep Avenger поначалу презентовали как электромобиль. Однако производитель анонсировал другие модификации. Такие варианты уже представлены официально.

В самом дешевом исполнении 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель PureTech выдает 99 л.с. и 205 Нм крутящего момента.

Гибридный Avenger E-Hybrid также оснащен 1,2-литровым бензиновым двигателем, работающим вместе с электродвигателем мощностью 28 л.с.

Фото: Jeep

Самый дешевый Jeep Avenger теперь стоит около 30 тысяч долларов. Такая цена делает компактный кроссовер дешевле его основных соперников — Ford Puma и Volkswagen T-Cross.

Jeep Avenger E-Hybrid оценили в 32 100 долларов.

В Украине появятся электрические и гибридные варианты. Цены сообщат позже.

Обозреватель По материалам:

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