Когда в Украине начнут расти зарплаты: прогноз правительства — Finance.ua

Когда в Украине начнут расти зарплаты: прогноз правительства Сегодня 13:01 — Казна и Политика

Когда в Украине начнут расти зарплаты: прогноз правительства

Кабинет Министров прогнозирует, что реальные зарплаты украинцев будут расти уже в 2023 году. Однако в нынешнем году они упадут более чем на 17%.

Об этом свидетельствует макроэкономический прогноз.

Согласно макропрогнозу, в 2022 году средняя номинальная зарплата в Украине составит 14 025 гривен. Реальная зарплата (с учетом инфляции) снизится на 17,4%. При этом производительность труда снизится на 13,1%.

В 2023 году средняя зарплата составит 18508 гривен, реальная вырастет на 1,0%. Производительность труда увеличится на 4,3%.

По прогнозу Кабмина уровень безработицы по методологии Международной организации труда составит 27,9% в 2022 году и 28,2% в 2023 году.

Количество экономически занятого населения в возрасте 15-70 лет упадет в 2022 году до 12 млн человек (с 15,61 млн человек в 2021 году). В 2023 году эта цифра почти не изменится — 12,03 млн человек.

Правительство ожидает, что потребительская инфляция в 2022 году составит 30,1%, в 2023 году — 30,0%.

Справка Finance.ua:

13 сентября Кабинет Министров одобрил проект бюджета Украины на 2023 год;

согласно документу, минимальная заработная плата с 1 января 2023 составит 6700 грн в месяц, прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц — 2589 гривен;

среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен.



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