Когда в Украине начнут расти зарплаты: прогноз правительства — Finance.ua
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Когда в Украине начнут расти зарплаты: прогноз правительства

Казна и Политика
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Когда в Украине начнут расти зарплаты: прогноз правительства
Когда в Украине начнут расти зарплаты: прогноз правительства
Кабинет Министров прогнозирует, что реальные зарплаты украинцев будут расти уже в 2023 году. Однако в нынешнем году они упадут более чем на 17%.
Об этом свидетельствует макроэкономический прогноз.
Согласно макропрогнозу, в 2022 году средняя номинальная зарплата в Украине составит 14 025 гривен. Реальная зарплата (с учетом инфляции) снизится на 17,4%. При этом производительность труда снизится на 13,1%.
В 2023 году средняя зарплата составит 18508 гривен, реальная вырастет на 1,0%. Производительность труда увеличится на 4,3%.
По прогнозу Кабмина уровень безработицы по методологии Международной организации труда составит 27,9% в 2022 году и 28,2% в 2023 году.
Количество экономически занятого населения в возрасте 15-70 лет упадет в 2022 году до 12 млн человек (с 15,61 млн человек в 2021 году). В 2023 году эта цифра почти не изменится — 12,03 млн человек.
Правительство ожидает, что потребительская инфляция в 2022 году составит 30,1%, в 2023 году — 30,0%.

Справка Finance.ua:

  • 13 сентября Кабинет Министров одобрил проект бюджета Украины на 2023 год;
  • согласно документу, минимальная заработная плата с 1 января 2023 составит 6700 грн в месяц, прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц — 2589 гривен;
  • среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен.
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По материалам:
РБК-Україна
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