Когда в Украине могут отменить мораторий на повышение тарифов на газ — Finance.ua

Когда в Украине могут отменить мораторий на повышение тарифов на газ Сегодня 16:34 — Личные финансы

Когда в Украине могут отменить мораторий на повышение тарифов на газ

Мораторий на повышение тарифов для населения на газ, отопление и горячую воду, подписанный президентом Владимиром Зеленским в 2022 году. Он должен действовать до конца военного положения. Однако уже через несколько месяцев газ для населения может подорожать до 9−9,5 грн/куб. м. Об этом одновременно говорят как эксперты, так и некоторые депутаты Верховной Рады.

Эксперты по энергетике и коммунальным услугам предполагают, что в случае давления внешних партнеров, особенно кредиторов, и недостатка десятков миллиардов гривен в бюджете, нельзя полагаться на 100% на действие «газового моратория». А чтобы отменить этот мораторий, достаточно будет собрать голоса в Верховной Раде Украины.

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«Я предполагаю, что там накопились серьезные проблемы из-за многолетних непрофессиональных действий правительства именно в тарифообразовании на тепло и в отношениях между «Нафтогазом» и теплокоммунэнерго, где уже накопились астрономические долги. Я последнюю сверку не видел, но думаю, что там уже около ста миллиардов. Допускаю, что правительство ищет какой-то вариант, чтобы эту проблему обойти именно за счет повышения. Но они не будут называть это повышением, они будут называть это приведением тарифов к себестоимости.



С другой стороны, это противоречит закону. Потому я сам внимательно наблюдаю за этим процессом. Пока никаких таких попыток я не вижу. Понятно, потому что правительству сейчас главное посмотреть на реакцию на повышение тарифов на электроэнергию", — говорит народный депутат Алексей Кучеренко.

А вот моратория на повышение стоимости газа и тепла для небытовых потребителей в Украине нет. По данным Минэкономики, средняя стоимость добытого в Украине газа сейчас составляет 12,46 грн/куб. м. Это сопоставимо с ценами на газ на биржах в Великобритании и Нидерландах. А почти за 16 грн «Нафтогаз Украины» продает газ бизнесу.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отмечает, что уже через несколько месяцев газ для населения может подорожать до 9−9,5 грн/куб. м. Такое повышение повлияет и на цены на теплоснабжение и горячую воду. По его прогнозам, в целом тарифы на газ для населения могут вырасти до 11−13 грн/куб. м, возможно, постепенно дойдут до 16 грн/куб. м (вдвое больше, чем население платит сейчас). Тарифы на тепло и горячую воду без компенсаций от государственного и местных бюджетов возрастут на 30−50% в зависимости от региона. Впрочем, когда именно произойдет подорожание, неизвестно, ведь, по словам Попенко, оно планировалось еще в 2023 году, но не произошло.

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«Пока не ясно, коснется ли повышение тарифов только юридических лиц, таких как водоканалы и теплокоммунэнерго, или затронет также население. В Кабмине рассматриваются разные варианты, включая утверждение новых тарифов для теплокоммунэнерго или повышение для них стоимости газа с разрешением местным властям поднимать тарифы», — отметил Попенко.

Эксперт подчеркнул, что повышение тарифов давно обсуждалось Всемирным банком и другими организациями с целью покрытия расходов и увеличения поступлений в бюджет.

Інформатор Гроші По материалам:

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