Когда украинцам не заплатят за нахождение на больничном — Finance.ua

Когда украинцам не заплатят за нахождение на больничном Сегодня 12:16 — Личные финансы

Когда украинцам не заплатят за нахождение на больничном

Украинцам рассказали, в каких случаях они не могут рассчитывать на больничный по закону. Об этом пишет «Юридический телеграм».

Согласно ст. 16 ЗУ «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» и ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» пособие по временной нетрудоспособности не предоставляется в некоторых случаях.

в случае получения лицом травмы или его заболевания при совершении им уголовного преступления;

в случае умышленного причинения вреда своему здоровью с целью уклонения от работы или других обязанностей или симуляции болезни;

за время нахождения под арестом и за время проведения судебно-медицинской экспертизы;

за время принудительного лечения, назначенного по судебному решению;

в случае временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой, которые произошли в результате алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением;

за период пребывания застрахованного лица в отпуске без сохранения заработной платы, творческом отпуске, дополнительном отпуске в связи с обучением;

за период временной нетрудоспособности, указанный в листке нетрудоспособности, признанном необоснованным. Кроме того, лица, которые нарушают установленный врачом режим или рекомендации, а также не появляются без уважительных причин на медицинский осмотр — теряют право на пособие по временной нетрудоспособности (со дня допущения нарушения).

Напомним, уже почти два года как врачи фактически отказались от бумажных бланков листков нетрудоспособности, вместо этого они используют цифровые инструменты для формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности (МЗВН). В Минздраве рассказывают, что в электронной системе здравоохранения уже создано более 20 млн МЗВН. На основании таких медицинских заключений формируется электронный больничный.

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Выписка бумажных больничных требовала от врача выделять много времени во время приема на выполнение не медицинской, а скорее канцелярской работы: заполнение граф с паспортными данными пациента, адреса и места работы, которые иногда пациент и не всегда точно помнит.

Все это очень затягивало процесс, и выписка листка нетрудоспособности порой могла длиться вдвое дольше, чем весь прием пациента с разбором жалоб, назначением лечения и рекомендациями.

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