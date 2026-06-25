Когда Украина получит первый транш кредита на 90 млрд евро (дата)

Европейский Союз выплатит первый транш в размере 3,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan 25 июня.
Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время мероприятия YES Dinner Discussion в Гданьске, пишет УНИАН.
«Мы выплатим первые 3,2 млрд евро по займу», — сказала она.
Кос отметила, что первый транш станет частью кредитного пакета ЕС для Украины в объеме 90 млрд евро. Она заявила, что средства будут направлены на поддержку Украины в условиях войны и восстановления государства.
Также Кос выразила надежду, что открыть еще пять переговорных кластеров с Украиной удастся до летних каникул. Она напомнила, что первый переговорный кластер был открыт 15 июня.
Кроме того, еврокомиссар подчеркнула, что расширение Евросоюза отображает вклад Украины в безопасность всей Европы.
«Ни один процесс расширения не может охватить то, что страна действительно уже делает для Европы. Украина станет членом ЕС, и мы все должны над этим работать… Мы должны использовать эти шесть месяцев всеми возможными способами, прежде чем Москва приспособится… Европа не может быть в безопасности, если Украина не станет членом ЕС», — заявила она.
Ранее Euractiv со ссылкой на собственные источники сообщал, что первый транш кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро для Украины не будет больше включать 5,9 миллиарда евро оборонного финансирования на производство дронов.
Две трети репарационного кредита от ЕС, а именно 60 миллиардов евро, предназначены для поддержки обороны Украины. Комиссия должна объявить о втором транше для покрытия оборонных нужд Киева в ближайшие дни.