Когда Украина начнет получать миллиарды помощи США и ЕС: ответ НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Когда Украина начнет получать миллиарды помощи США и ЕС: ответ НБУ

Сегодня 21:32Казна и Политика
62
Когда Украина начнет получать миллиарды помощи США и ЕС: ответ НБУКогда Украина начнет получать миллиарды помощи США и ЕС: ответ НБУ
Национальный банк Украины ожидает, что бюджет начнет получать многомиллиардную помощь уже в июне. США предоставит 8 млрд долларов, Европейский союз — 9 млрд евро.
Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий в интервью изданию Forbes Ukraine.
«Более 8 млрд долларов — поддержка госбюджета в рамках пакета помощи от США на 40 млрд долларов. Думаю, мы начнем получать эти средства уже в июне, скорее всего частями», — сказал он.
Место для вашей рекламы
Гелетий отметил, что Минфин активно работает с Еврокомиссией для того, чтобы как можно скорее получить первые транши из анонсированных 9 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи.
«Также с рядом стран ведутся активные переговоры по получению кредитов и гарантий на двусторонней основе», — добавил замглавы НБУ.

Справка Finance.ua:

  • сумма будущего внешнего финансирования текущего дефицита госбюджета Украины после недавних решений США и Евросоюза превысила запрос украинского правительства в $15 млрд на ближайшие три месяца. Сейчас стоит задача наладить ритмические поступления этих средств;
  • в мае Украина получит до 2 миллиардов долларов финансовой помощи от стран-союзников. Этого недостаточно для того, чтобы покрыть месячные расходы;
  • в Офисе президента заявили, что под гарантию арестованных российских активов будут выпущены долговые расписки, средства от продажи которых сразу направят на восстановление Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.