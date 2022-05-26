Когда Украина начнет получать миллиарды помощи США и ЕС: ответ НБУ — Finance.ua

Гелетий отметил, что Минфин активно работает с Еврокомиссией для того, чтобы как можно скорее получить первые транши из анонсированных 9 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи.
«Также с рядом стран ведутся активные переговоры по получению кредитов и гарантий на двусторонней основе», — добавил замглавы НБУ.
Справка Finance.ua:
сумма будущего внешнего финансирования текущего дефицита госбюджета Украины после недавних решений США и Евросоюза превысила запрос украинского правительства в $15 млрд на ближайшие три месяца. Сейчас стоит задача наладить ритмические поступления этих средств;
в мае Украина получит до 2 миллиардов долларов финансовой помощи от стран-союзников. Этого недостаточно для того, чтобы покрыть месячные расходы;
в Офисе президента заявили, что под гарантию арестованных российских активов будут выпущены долговые расписки, средства от продажи которых сразу направят на восстановление Украины.