Когда Украина начнет получать миллиарды помощи США и ЕС: ответ НБУ — Finance.ua

Когда Украина начнет получать миллиарды помощи США и ЕС: ответ НБУ

Сегодня 21:32 — Казна и Политика

Когда Украина начнет получать миллиарды помощи США и ЕС: ответ НБУ

Национальный банк Украины ожидает, что бюджет начнет получать многомиллиардную помощь уже в июне. США предоставит 8 млрд долларов, Европейский союз — 9 млрд евро.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий в интервью изданию Forbes Ukraine

«Более 8 млрд долларов — поддержка госбюджета в рамках пакета помощи от США на 40 млрд долларов. Думаю, мы начнем получать эти средства уже в июне, скорее всего частями», — сказал он.

Гелетий отметил, что Минфин активно работает с Еврокомиссией для того, чтобы как можно скорее получить первые транши из анонсированных 9 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи.

«Также с рядом стран ведутся активные переговоры по получению кредитов и гарантий на двусторонней основе», — добавил замглавы НБУ.

Справка Finance.ua:

сумма будущего внешнего финансирования текущего дефицита госбюджета Украины после недавних решений США и Евросоюза превысила запрос украинского правительства в $15 млрд на ближайшие три месяца. Сейчас стоит задача наладить ритмические поступления этих средств;

в мае Украина получит до 2 миллиардов долларов финансовой помощи от стран-союзников. Этого недостаточно для того, чтобы покрыть месячные расходы;

в Офисе президента заявили, что под гарантию арестованных российских активов будут выпущены долговые расписки, средства от продажи которых сразу направят на восстановление Украины.

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