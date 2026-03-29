Когда стоит подождать, прежде чем открывать депозит и брать кредит

Кредит&Депозит
27
Депозиты остаются одними из излюбленных способов сбережения своих средств, тем более что во время действия военного положения банковские вклады физических лиц гарантируются государством на 100%. Но есть ситуации, когда торопиться не стоит. Эксперты назвали такие моменты.
О советах по этому поводу дал Финкульт.
Если у вас нет финансовой подушки безопасности. Сначала следует сформировать резерв средств на непредвиденные расходы.
Если деньги могут пригодиться в ближайшее время. Досрочное снятие средств с депозита часто означает потерю процентов.
Если вы не ознакомились с условиями договора. Важно обращать внимание на сроки, возможность пополнения, досрочное снятие и другие условия.

Кредиты

Кредит может быть полезным финансовым инструментом, но только тогда, когда он хорошо продуман.

Когда не стоит брать

Как отмечают эксперты, когда:
  • вы берете кредит на импульсивную покупку. Эмоциональные решения могут привести к излишним затратам.
  • нет стабильного дохода. Кредитные обязательства требуют регулярных платежей.
  • ежемесячный платеж превышает ваши финансовые возможности. Специалисты советуют, чтобы кредитные платежи не превышали примерно 30−40% дохода.
  • вы не понимаете полную стоимость кредита. Важно учитывать не только ставку, но и комиссии, страховки и дополнительные платежи.
Напомним, что в социальных сетях появляется все больше псевдо-экспертов, обещающих быстрый финансовый успех. Следует быть внимательными.

Как распознать «инфлюэнсера-мошенника»

  • Обещания быстрой и гарантированной прибыли. В финансах почти не бывает гарантированных высоких доходов без риска.
  • Призывы действовать незамедлительно. Фразы типа «только сегодня», «последний шанс» часто используют для давления на решение.
  • Отсутствие прозрачной информации. Нет данных о компании, лицензии или источнике дохода.
  • Просьба перевести деньги на личные счета или криптокошельки.
  • Демонстрация «роскошной жизни» как доказательства успеха. Фото дорогих автомобилей или путешествий не является подтверждением финансовой экспертности.
«Помните, что финансовая грамотность — это не только знать, куда инвестировать деньги, но и понимать, когда лучше воздержаться от определенных решений», — напоминают эксперты.
Ранее Finance.ua писал, что население продолжает активно накапливать деньги на банковских счетах. Так, в феврале гривневые депозиты населения выросли до нового исторического максимума — 969,9 млрд грн. За месяц прирост составил 30,3 млрд грн, а годовой темп роста ускорился до +19,9%, что является самым высоким показателем за последние 21 месяц.
Лидером по объему денег населения на счетах остается государственный ПриватБанк: на начало года здесь хранилось 623,8 млрд грн денег физлиц или 39% всех вкладов частных клиентов в украинских банках. При этом общее количество вкладчиков-физлиц за год почти не изменилось.
На втором месте — государственный Ощадбанк: 12,6 млн. вкладчиков, сумма — 235,7 млрд. гривен, на третьем — частный Универсал Банк:
Так что если у вас нет вышеназванных обстоятельств, тогда предлагаем вам посмотреть наиболее привлекательные депозиты марта 2026 года, ибо деньги должны работать на вас.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
Также по теме
Также по теме
