Когда стоит подождать, прежде чем открывать депозит и брать кредит Сегодня 12:02 — Кредит&Депозит

Когда депозит и кредит не стоит брать

Депозиты остаются одними из излюбленных способов сбережения своих средств, тем более что во время действия военного положения банковские вклады физических лиц гарантируются государством на 100%. Но есть ситуации, когда торопиться не стоит. Эксперты назвали такие моменты.

О советах по этому поводу дал Финкульт

Если у вас нет финансовой подушки безопасности. Сначала следует сформировать резерв средств на непредвиденные расходы.

Если деньги могут пригодиться в ближайшее время. Досрочное снятие средств с депозита часто означает потерю процентов.

Если вы не ознакомились с условиями договора. Важно обращать внимание на сроки, возможность пополнения, досрочное снятие и другие условия.

Кредиты

Кредит может быть полезным финансовым инструментом, но только тогда, когда он хорошо продуман.

Когда не стоит брать

Как отмечают эксперты, когда:

вы берете кредит на импульсивную покупку. Эмоциональные решения могут привести к излишним затратам.

нет стабильного дохода. Кредитные обязательства требуют регулярных платежей.

ежемесячный платеж превышает ваши финансовые возможности. Специалисты советуют, чтобы кредитные платежи не превышали примерно 30−40% дохода.

вы не понимаете полную стоимость кредита. Важно учитывать не только ставку, но и комиссии, страховки и дополнительные платежи.

Напомним, что в социальных сетях появляется все больше псевдо-экспертов, обещающих быстрый финансовый успех. Следует быть внимательными.

Как распознать «инфлюэнсера-мошенника»

Обещания быстрой и гарантированной прибыли. В финансах почти не бывает гарантированных высоких доходов без риска.

Призывы действовать незамедлительно. Фразы типа «только сегодня», «последний шанс» часто используют для давления на решение.

Отсутствие прозрачной информации. Нет данных о компании, лицензии или источнике дохода.

Просьба перевести деньги на личные счета или криптокошельки.

Демонстрация «роскошной жизни» как доказательства успеха. Фото дорогих автомобилей или путешествий не является подтверждением финансовой экспертности.

«Помните, что финансовая грамотность — это не только знать, куда инвестировать деньги, но и понимать, когда лучше воздержаться от определенных решений», — напоминают эксперты.

Ранее Finance.ua писал , что население продолжает активно накапливать деньги на банковских счетах. Так, в феврале гривневые депозиты населения выросли до нового исторического максимума — 969,9 млрд грн. За месяц прирост составил 30,3 млрд грн, а годовой темп роста ускорился до +19,9%, что является самым высоким показателем за последние 21 месяц.

Лидером по объему денег населения на счетах остается государственный ПриватБанк: на начало года здесь хранилось 623,8 млрд грн денег физлиц или 39% всех вкладов частных клиентов в украинских банках. При этом общее количество вкладчиков-физлиц за год почти не изменилось.

На втором месте — государственный Ощадбанк : 12,6 млн. вкладчиков, сумма — 235,7 млрд. гривен, на третьем — частный Универсал Банк:

Так что если у вас нет вышеназванных обстоятельств, тогда предлагаем вам посмотреть наиболее привлекательные депозиты марта 2026 года , ибо деньги должны работать на вас.

