Когда переводят часы на зимнее время в 2025 году

В 2025 году Украина перейдет на зимнее время 26 октября — в четыре часа утра. Часы нужно перевести на один час назад, то есть на три утра.

Гаджеты, на которых установлен автоматический перевод часов, обновят время вместо вас.

Систему перехода времени с летнего на зимнее регулирует постановление Кабинета Министров от 13 мая 1996 года.

Согласно документу, украинцы должны переводить часы на летнее и зимнее время — в последнее воскресенье марта и октября соответственно.

Впервые в Украине часы перевели еще в составе СССР в 1981 году для экономии электроэнергии и эффективного использования рабочего дня.

В 2024 году Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект № 4201, отменяющий перевод часов в стране. Однако президент не подписал документ, так что нововведения так и не вступили в силу.

Перехода на зимнее и летнее время придерживаются более 60 стран в мире, среди них почти все страны Европы.

В то же время в россии часы не переводят, чего требуют и у жителей временно оккупированных территорий.

