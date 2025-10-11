Когда переводят часы на зимнее время в 2025 году
В 2025 году Украина перейдет на зимнее время 26 октября — в четыре часа утра. Часы нужно перевести на один час назад, то есть на три утра.
Гаджеты, на которых установлен автоматический перевод часов, обновят время вместо вас.
Систему перехода времени с летнего на зимнее регулирует постановление Кабинета Министров от 13 мая 1996 года.
Согласно документу, украинцы должны переводить часы на летнее и зимнее время — в последнее воскресенье марта и октября соответственно.
Впервые в Украине часы перевели еще в составе СССР в 1981 году для экономии электроэнергии и эффективного использования рабочего дня.
В 2024 году Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект № 4201, отменяющий перевод часов в стране. Однако президент не подписал документ, так что нововведения так и не вступили в силу.
Перехода на зимнее и летнее время придерживаются более 60 стран в мире, среди них почти все страны Европы.
В то же время в россии часы не переводят, чего требуют и у жителей временно оккупированных территорий.
Поделиться новостью
Также по теме
Когда переводят часы на зимнее время в 2025 году
Искусственный интеллект почти не повлиял на рынок труда — исследование
Швеция планирует запустить офлайн-платежи банковскими картами для товаров первой необходимости
Lamborghini показала концепт футуристического суперкара Manifesto (фото)
BYD обогнала Tesla по количеству проданных электромобилей
Названы самые крутые гаджеты 2025 года (фото)