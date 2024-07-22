В Минэнерго объяснили, как отказ от перевода часов повлияет на отключения света — Finance.ua
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В Минэнерго объяснили, как отказ от перевода часов повлияет на отключения света

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В Украине отменили перевод часов на летнее время. В Министерстве энергетики полагают, что энергосистема страны от этого не пострадает.
«Как и отмечал министр энергетики Герман Галущенко, не пострадает энергосистема от отмены перехода часов. Ситуация остается стабильной и это никак негативно не скажется», — заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона.
У него спросили, не прогнозирует ли ведомство увеличение потребления из-за отмены летнего времени. Чиновник ответил, что нет.

Отмена перехода на летнее время

Как сообщал УНИАН, в марте 2021 года ВР приняла в первом чтении проект закона «Об исчислении времени в Украине» (№ 4201), которым предполагалось установка и закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от последующего сезонного перевода стрелок часов.
Уже 16 июля парламент проголосовал за отмену перевода времени с зимнего на летнее в Украине. Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что в этом году в последнее воскресенье октября (27 числа) стрелки еще будут переведены на зимнее время, но перевода на летнее время с 2025 года не будет.
Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук объяснил пользу от отмены переходов на летнее и зимнее время, отметив, что теперь в Украине будет «киевское время».
«Я хочу напомнить всем, кто говорит, что это у нас было от деда-прадеда: это время было введено в Украине в 1981 году, в Украинской Советской Социалистической Республике. А об обосновании перехода с зимнего на летнее время, впервые оно было обосновано в Соединенных Штатах Америки в 1700-каком-то году. И один из пунктов обоснования было — что надо меньше сжигать свечей».
По материалам:
РБК-Україна
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