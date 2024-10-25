Сколько теряет украинская экономика из-за перевода часов — Finance.ua

Сколько теряет украинская экономика из-за перевода часов Сегодня 19:04 — Казна и Политика

Сколько теряет украинская экономика из-за перевода часов

В 2024 году Украина перейдет на зимнее время в ночь с 26 на 27 октября. В мире уже давно продолжаются дискуссии о целесообразности перевода часов и влиянии такого перевода на экономику и здоровье человека. Из-за перевода часов украинская экономика теряет всего 2% своих доходов.

Об этом рассказал глава Совета по урбанистике Киева Виталий Селик в интервью Украинскому радио.

«Из-за перевода часов украинская экономика теряет всего 2% своих доходов, но это только непосредственно в период перевода», — отмечает Селик.

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По его мнению, нужно продолжать переводить часы.

«Это дискомфортно в короткой перспективе, когда первую неделю трудно привыкнуть к новому времени, но в долгосрочной перспективе это гораздо комфортнее для всех жителей нашей широкой страны. Если бы мы сейчас не перевели часы, то, например, дети в Ужгороде впервые видели бы солнце в декабре примерно в 9−20 утра. Тогда ученикам пришлось бы проводить первый урок по сути ночью или смещать начало уроков на 9−30. Что это означает для родителя? Успеть завести детей в школу. А это сбивается с ритмами других предприятий и государственных учреждений. Получается, что какой-то город имеет абсолютно другие графики. Рабочее время, в которое экономика Ужгорода может взаимодействовать с экономикой других городов, будет на два часа короче. Минус час утром и минус один час вечером для всей Украины. Это значительно ударит как минимум по экономике Ужгорода», — пояснил эксперт.

Почему одни страны переводят время, а другие нет

«Япония, например, растянута с севера на юг, а по ширине она значительно уже. Поэтому людям легче уживаться в одном поясе. россия с Турцией — это такие авторитарные страны, которые могут себе позволить сказать: теперь мы живем в таком времени. Но в россии есть разные пояса. Это очень дискуссионный вопрос, и каждая страна не может для себя точно решить, как лучше жить. Это задача для политиков решить, что лучше всего. Для нас, когда страна находится в войне, важно держать единство и обеспечивать комфорт для всех жителей от запада до востока», — пояснил Селик.

По его словам, есть такое понятие, как астрономическое время, по которому от Киева до Ужгорода у нас 29 минут, а от Киева до самой восточной точки Украины у нас 42 минуты.

«То есть от того, как солнце встанет с края Луганской области и дойдет до запада, пройдет один час десять минут. Собственно, это время является нашей самой большой проблемой. Поэтому нужно уравновешивать, чтобы всей стране было комфортно, или разбиваться на два пояса. Европа живет в двух огромных поясах: в одном живет Испания и Британия, в другом живет вся Европа, начиная от Франции и до края Польши. И у них те же проблемы», — добавил он.

Как переход на зимнее или летнее время отражается на экономике

«Есть незначительный перепад в первые дни, когда люди могут опаздывать. Однако когда люди перестраиваются и сокращается дневное время, большая часть светового дня приходится на рабочие часы. Предприятия, которые на 80% работают в дневное время, вынуждены меньше тратить электроэнергии. Исследования показывают, что из-за перевода времени украинская экономика теряет только 2% своих доходов. Это действительно погрешность и не такие большие средства. И это касается только дней перевода. Если бы мы продолжили жить в летнее время, то в 8−30 было бы еще темно, и все офисы начинали бы работу с темного дня. Это не всегда приятно и комфортно. Завершение дня требует меньше энергии, чем начало, поэтому лучше на драйв оставить более светлую часть дня», — считает Селик.

Справка Finance.ua:

законопроект об отмене перевода часов в Украине еще 21 августа подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, после чего документ направили на подпись президенту. Однако Зеленский до сих пор не оставил на нем своей подписи;

СМИ сообщают, что президент Владимир Зеленский не намерен подписывать соответствующий законопроект.

Українське радіо По материалам:

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