Когда нужно менять водительское удостоверение впервые — разъяснение МВД 03.04.2026

Дата отсчета всегда одна – дата выдачи первого водительского удостоверения

Отсчет двухлетнего срока начинается с момента получения первого водительского удостоверения, независимо от того, когда открываются следующие категории.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Двухлетний срок

Согласно действующему законодательству, кандидатам, которые впервые получают право управления транспортными средствами, выдается водительское удостоверение сроком на 2 года, что предусматривает определенные ограничения для начинающего водителя.

По истечении срока действия первого водительского удостоверения его нужно обменять.

Обмен водительского удостоверения, выданного впервые, по истечении срока его действия производится при следующих условиях:

без сдачи экзаменов — если в течение двух лет со дня получения первого удостоверения водитель совершил не более двух административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения;

со сдачей теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД — если за этот период было совершено три и более административных правонарушений, связанных с нарушением правил дорожного движения.

Открытие новой категории во время действия двухлетнего водительского удостоверения не влияет на срок его действия. Например, если водитель сначала получил категорию B, а через год открыл категорию A, водительское удостоверение все равно будет действительным только до завершения начального двухлетнего периода. Далее оно подлежит обмену.

Таким образом, дата отсчета всегда одна — дата выдачи первого водительского удостоверения. Именно она определяет, когда следует обратиться в сервисный центр МВД для обмена документа.

Обмен удостоверения при потере или повреждении

Если первое водительское удостоверение было потеряно, повреждено, надписи на нем затерлись или стали нечитаемыми и в других случаях, водитель может обратиться в сервисный центр МВД для его обмена.

В таком случае во время обмена водительского удостоверения, полученного впервые, до истечения срока его действия водителю выдается новое удостоверение, которое считается выданным впервые, с указанием срока действия удостоверения, подлежащего обмену.

Это означает, что двухлетний срок не начинается заново — новое водительское удостоверение будет иметь тот же конечный срок действия, что и предыдущее.

