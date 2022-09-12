Когда начнут выплачивать пенсию на деоккупированных территориях Харьковщины — Finance.ua

Когда начнут выплачивать пенсию на деоккупированных территориях Харьковщины Сегодня 15:18 — Личные финансы

Когда начнут выплачивать пенсию на деоккупированных территориях Харьковщины

Украинские защитники уже деоккупировали немало населённых пунктов Харьковщины. Поэтому теперь пенсии на освобожденных территориях будут выплачены безотлагательно.

Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции.

Что будет с пенсиями на освобожденных территориях

Передвижные отделения начнут развозить пенсии с понедельника-вторника (12-13 сентября — 24 канал). На этапе решения также вопрос о тех пенсионерах, которые получают выплаты на карты, но и они в ближайшее время будут устранены. Поэтому пенсионные выплаты получат все.

Координационный штаб по вопросам деоккупированных территорий призвал жителей освобожденных населенных пунктов не спешить с возвращением домой. Поскольку их должны проверить специалисты и восстановить все системы жизнеобеспечения.

Как возобновить пенсионные выплаты

Украинцы имеют право возобновить пенсионные выплаты в полном объеме, после того как покинули временно оккупированную территорию. В комментарии 24 канала Игорь Чудовский, управляющий партнер Адвокатского объединения «Чудовский и партнеры» рассказал, что для этого нужно:

зарегистрироваться как ВПЛ (внутренне перемещенное лицо),

обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Для получения пенсии внутренне перемещенному лицу необходимо зарегистрироваться и получить справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица, которая позволит, в частности, переоформить социальные выплаты и пенсию, пояснила 24 каналу Виолета Монастырская, адвокат Адвокатского объединения Legal Strategy.

Как подать заявление о постановке на учет ВПЛ в электронной форме

С помощью мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія) подать заявку. Далее обратитесь в центр административных услуг по месту нахождения, чтобы получить справку в бумажной форме. С этой справкой обратиться в управление ПФУ в районе фактического места жительства для возобновления пенсионных выплат.

Как подать заявление о постановке на учет ВПЛ лично

Обратиться к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или центра предоставления административных услуг. Также заявителю необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, либо документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его специальный статус, либо свидетельство о рождении ребенка.

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Телеканал 24 По материалам:

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