Когда начнут выплачивать пенсию на деоккупированных территориях Харьковщины — Finance.ua
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Когда начнут выплачивать пенсию на деоккупированных территориях Харьковщины

Личные финансы
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Когда начнут выплачивать пенсию на деоккупированных территориях Харьковщины
Когда начнут выплачивать пенсию на деоккупированных территориях Харьковщины
Украинские защитники уже деоккупировали немало населённых пунктов Харьковщины. Поэтому теперь пенсии на освобожденных территориях будут выплачены безотлагательно.
Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции.

Что будет с пенсиями на освобожденных территориях

Передвижные отделения начнут развозить пенсии с понедельника-вторника (12-13 сентября — 24 канал). На этапе решения также вопрос о тех пенсионерах, которые получают выплаты на карты, но и они в ближайшее время будут устранены. Поэтому пенсионные выплаты получат все.
Координационный штаб по вопросам деоккупированных территорий призвал жителей освобожденных населенных пунктов не спешить с возвращением домой. Поскольку их должны проверить специалисты и восстановить все системы жизнеобеспечения.

Как возобновить пенсионные выплаты

Украинцы имеют право возобновить пенсионные выплаты в полном объеме, после того как покинули временно оккупированную территорию. В комментарии 24 канала Игорь Чудовский, управляющий партнер Адвокатского объединения «Чудовский и партнеры» рассказал, что для этого нужно:
  • зарегистрироваться как ВПЛ (внутренне перемещенное лицо),
  • обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
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Для получения пенсии внутренне перемещенному лицу необходимо зарегистрироваться и получить справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица, которая позволит, в частности, переоформить социальные выплаты и пенсию, пояснила 24 каналу Виолета Монастырская, адвокат Адвокатского объединения Legal Strategy.

Как подать заявление о постановке на учет ВПЛ в электронной форме

  1. С помощью мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія) подать заявку.
  2. Далее обратитесь в центр административных услуг по месту нахождения, чтобы получить справку в бумажной форме.
  3. С этой справкой обратиться в управление ПФУ в районе фактического места жительства для возобновления пенсионных выплат.

Как подать заявление о постановке на учет ВПЛ лично

Обратиться к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или центра предоставления административных услуг. Также заявителю необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, либо документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его специальный статус, либо свидетельство о рождении ребенка.
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По материалам:
Телеканал 24
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