Когда начнут выплачивать пенсию на деоккупированных территориях Харьковщины — Finance.ua

Когда начнут выплачивать пенсию на деоккупированных территориях Харьковщины
Украинские защитники уже деоккупировали немало населённых пунктов Харьковщины. Поэтому теперь пенсии на освобожденных территориях будут выплачены безотлагательно.
Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции.
Что будет с пенсиями на освобожденных территориях
Передвижные отделения начнут развозить пенсии с понедельника-вторника (12-13 сентября — 24 канал). На этапе решения также вопрос о тех пенсионерах, которые получают выплаты на карты, но и они в ближайшее время будут устранены. Поэтому пенсионные выплаты получат все.
Координационный штаб по вопросам деоккупированных территорий призвал жителей освобожденных населенных пунктов не спешить с возвращением домой. Поскольку их должны проверить специалисты и восстановить все системы жизнеобеспечения.
Как возобновить пенсионные выплаты
Украинцы имеют право возобновить пенсионные выплаты в полном объеме, после того как покинули временно оккупированную территорию. В комментарии 24 канала Игорь Чудовский, управляющий партнер Адвокатского объединения «Чудовский и партнеры» рассказал, что для этого нужно:
- зарегистрироваться как ВПЛ (внутренне перемещенное лицо),
- обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Для получения пенсии внутренне перемещенному лицу необходимо зарегистрироваться и получить справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица, которая позволит, в частности, переоформить социальные выплаты и пенсию, пояснила 24 каналу Виолета Монастырская, адвокат Адвокатского объединения Legal Strategy.
Как подать заявление о постановке на учет ВПЛ в электронной форме
- С помощью мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія) подать заявку.
- Далее обратитесь в центр административных услуг по месту нахождения, чтобы получить справку в бумажной форме.
- С этой справкой обратиться в управление ПФУ в районе фактического места жительства для возобновления пенсионных выплат.
Как подать заявление о постановке на учет ВПЛ лично
Обратиться к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или центра предоставления административных услуг. Также заявителю необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, либо документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его специальный статус, либо свидетельство о рождении ребенка.
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