В ПФУ отчитались, как выплачиваются пенсии за сентябрь — Finance.ua

В ПФУ отчитались, как выплачиваются пенсии за сентябрь Сегодня 14:06

По состоянию на 06 сентября на пенсионные выплаты направлено 18,5 млрд грн, в том числе 5,5 млрд грн — на выплату пенсий через АО «Укрпочта», 13 млрд грн — через уполномоченные банки.

Об этом сообщили в ПФУ.

Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм.

По сообщению АО «Укрпочта» по состоянию на 05 сентября доставлено 12,1% профинансированных сумм.

В сентябре предоставлено 139 тыс. пенсионных услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины, в том числе 06 сентября — 38 тысяч.

Напомним, чтобы увеличить размер начисленной пенсии по выслуге лет, следует обратиться в территориальный отдел Пенсионного фонда Украины для назначения новой пенсии по возрасту с соответствующим заявлением.

Справка Finance.ua:

Пенсионеры за рубежом могут открыть карту для выплат дистанционно.

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