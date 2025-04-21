Когда можно получить соцпенсию и в каком возрасте — Finance.ua

Когда можно получить соцпенсию и в каком возрасте Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Когда можно получить соцпенсию и в каком возрасте

В Украине для выхода на пенсию по возрасту 60 лет в 2025 году нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа.

Лица с менее чем 15 лет стажа могут получить социальную помощь от государства, но по достижении 65 лет.

Каждый год в Украине растет уровень необходимого страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту. Для людей, у которых не хватает страхового стажа, или его почти нет, предусмотрена социальная помощь от государства. Однако возраст получения такой пенсии составляет 65 лет.

В каком возрасте можно получить соцпомощь

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2025 году, необходимо приобрести не менее 32 лет страхового стажа для мужчин и женщин, передает 24 Канал.

Чтобы выйти на пенсию в 63 года, придется получить стаж от 22 до 31 года. А для того чтобы выйти на пенсию в 65 лет, нужно иметь от 15 до 21 года стажа.

В то же время для лиц, имеющих менее 15 лет стажа, предусмотрена государственная социальная помощь после достижения 65 лет.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, в 2028 году потребуется не менее 35 лет стажа.

Какой размер социальной пенсии

В 2025 году размер соцпомощи составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев, но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Каждые 6 месяцев с учетом имущественных изменений и среднемесячного совокупного дохода социальная пенсия по возрасту без трудового стажа пересчитывается.

Для назначения соцпомощи нужно обратиться в орган социальной защиты населения и предоставить следующие документы:

заявление,

паспорт и документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков,

справку Пенсионного фонда Украины об имеющемся страховом стаже,

декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев,

копию решения о назначении опекуна (для лица, признанного недееспособным).

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Напомним, средняя пенсия украинцев с начала года выросла на 552 гривны и составляет 6341,11 гривны. Об этом стало известно из статистических данных Пенсионного фонда по состоянию на 11 апреля 2025 года.

Больше всего с начала года выросли пенсии, или пожизненное содержание, судей идет. Речь о росте до 1281 гривен — теперь судьи будут получать пенсионные выплаты в размере 108 321,6 гривны. Всего 10,3 миллиона украинцев получают пенсии. Наибольшая доля пенсионеров получают пенсию по возрасту, а именно — 7,5 миллиона человек.

Телеканал 24 По материалам:

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