Когда могут изменить размер уже назначенной субсидии — Finance.ua

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Когда могут изменить размер уже назначенной субсидии

Личные финансы
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Когда могут изменить размер уже назначенной субсидии
Когда могут изменить размер уже назначенной субсидии
В некоторых случаях размер уже назначенной субсидии могут пересмотреть. В каких именно, напомнили в Пенсионном фонде Украины.
При назначении жилищной субсидии учитываются следующие доходы:
  • с начала неотопительного сезона — за III и IV кварталы предыдущего календарного года;
  • с начала отопительного сезона — за I и II кварталы текущего календарного года;
  • в случае назначения субсидии не с начала отопительного (или неотопительного) сезона — за два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращения за назначением помощи.
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Перерасчеты уже назначенной субсидии могут производиться по обращению граждан в следующих случаях:
  • пенсионерам, которые не работают, в случае увольнения с работы и учета их зарплаты в том периоде, за который производился расчет жилищной субсидии;
  • лицам, подающим дополнительные документы по уточнению размера дохода, с учетом которого назначена субсидия;
  • нетрудоспособным лицам, которые не работают и проживают одни, по назначению жилищной субсидии на сверхурочную площадь жилья.
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По материалам:
Finance.ua
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