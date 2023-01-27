Когда могут изменить размер уже назначенной субсидии — Finance.ua

Когда могут изменить размер уже назначенной субсидии
В некоторых случаях размер уже назначенной субсидии могут пересмотреть. В каких именно, напомнили в Пенсионном фонде Украины.
При назначении жилищной субсидии учитываются следующие доходы:
- с начала неотопительного сезона — за III и IV кварталы предыдущего календарного года;
- с начала отопительного сезона — за I и II кварталы текущего календарного года;
- в случае назначения субсидии не с начала отопительного (или неотопительного) сезона — за два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращения за назначением помощи.
Перерасчеты уже назначенной субсидии могут производиться по обращению граждан в следующих случаях:
- пенсионерам, которые не работают, в случае увольнения с работы и учета их зарплаты в том периоде, за который производился расчет жилищной субсидии;
- лицам, подающим дополнительные документы по уточнению размера дохода, с учетом которого назначена субсидия;
- нетрудоспособным лицам, которые не работают и проживают одни, по назначению жилищной субсидии на сверхурочную площадь жилья.
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